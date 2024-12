Met inmiddels 63 overwinningen achter zijn naam en vier wereldtitels, heeft Max Verstappen al een heleboel bekers mee naar huis genomen. In gesprek met ServusTV onthult de Nederlander dat de trofeeën voornamelijk bij Red Bull Racing blijven, al houdt hij er zo nu dan ééntje zelf.

In 2024 wist de Nederlander voor de vierde keer zichzelf te kronen tot wereldkampioen. Toch ging het seizoen minder makkelijk dan in de jaren ervoor. Red Bull Racing kwam weliswaar sterk uit de startblokken, maar gaf terrein toe op McLaren. Na de race in Miami moest Verstappen vooral aan schadebeperking doen en in Las Vegas wist de Nederlander het klusje te klaren.

Beker uit Brazilië blijft een bijzondere voor Verstappen

Afgelopen vrijdag nam Verstappen in Rwanda op het FIA-gala zijn vierde wereldbeker in ontvangst. Op de vraag of hij van dat soort aangelegenheden houdt of dat hij liever met een biertje op de bank zit, reageert Verstappen: "Ja, dat laatste, dat is veel makkelijker. Natuurlijk hoort het erbij, maar het is niet mijn favoriet." Daarna wordt er een quote van Niki Lauda aangehaald. De drievoudig wereldkampioen gaf direct zijn bekers weg. "Ik verkoop ze niet natuurlijk. Wat ik win op de baan, gaat eigenlijk allemaal naar het team. Zij krijgen de replica’s. Ik heb er één, die van Brazilië dit jaar. Dat was een hele bijzondere trofee", aldus Verstappen.

