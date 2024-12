Sergio Pérez heeft zijn laatste meters voor Red Bull Racing verreden. De Mexicaan was in het bezit van een contract tot eind 2026, maar de Oostenrijkse formatie en 'Checo' hebben ervoor gekozen de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Een opvolger is nog niet aangekondigd.

Sergio Pérez verdwijnt van de Formule 1-grid. De 34-jarige Mexicaan verreed dit jaar zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull Racing, waar hij als teammaat van Max Verstappen fungeerde. De routinier kende echter een zeer teleurstellend seizoen en moest zwaar onderdoen aan de performance van zijn Nederlandse collega. Pérez tekende in 2024 een tweejarige deal waarmee hij tot en met het seizoen van 2026 van een zitje was voorzien, maar door de teleurstellende resultaten heeft Red Bull Racing ervoor gekozen de samenwerking vroegtijdig te beëindigen.

Einde verhaal voor Sergio Pérez

De coureur uit Guadalajara debuteerde in 2021 bij Red Bull Racing, en maakte dat seizoen grote indruk. Hij speelde een belangrijke rol in zowel de constructeurskampioenschappen van 2022 en 2023, als bij de eerste wereldtitel voor Verstappen in 2021. Zo sprak de Limburger in Abu Dhabi de woorden "Sergio is een legende", toen hij lange tijd Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Tijdens het seizoen van 2023 begonnen de verschillen met Verstappen echter steeds groter te worden. Dit jaar wist de Mexicaan zelfs vaker niet dan wel in de kop van het veld mee te doen. Er zijn geen stoeltjes meer beschikbaar voor 2025, en dus komt er - in ieder geval voorlopig - een einde aan de zeker wel indrukwekkende loopbaan van Pérez.

