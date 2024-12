Het afgelopen seizoen was een jaargang met vallen en opstaan in de Formule 1 en met name bij het team van Red Bull Racing was dat natuurlijk het geval met alle relletjes, waardoor ook enkele sleutelfiguren vertrokken. Tim Coronel denkt dat het team daar volgend seizoen de ellende van gaat proeven.

Dit jaar heeft Red Bull Racing met Max Verstappen natuurlijk de coureurskampioen weten te leveren, maar een jaargang zonder slag of stoot was het natuurlijk absoluut niet. Zo hadden we aan het begin van het jaar natuurlijk de hele soap rondom Christian Horner, waardoor we later in het jaar onder meer Adrian Newey zagen vertrekken. Dit terwijl ook Jonathan Wheatley liet weten te gaan vertrekken. Al bij al is er - ondanks de titel voor Verstappen - dus een hoop gebeurt rondom de Oostenrijkse succesformatie.

Vertrokken mensen

Coronel heeft geen medelijden met het team van Verstappen: "Eigen schuld, dikke bult. Dat is hoe ik erop terugkijk. Als het intern rommelt, dan worden mensen een beetje ontevreden. Dan kunnen deze situaties ontstaan. Ik snap niet dat Horner het zover heeft laten komen. Als team wil je dat niet. Misschien had hij het niet door. Je laat zulke goede mensen toch niet gaan. Die hele legacy komt bij die mensen vandaan en dan laat je ze naar een ander team gaan. Je moet zorgen dat het ze naar hun zin hebben of krijgen. Of ze moeten het financieel iets beter krijgen", vertelt hij in het eindejaarsinterview met GPFans. Hij denkt ook niet dat het in 2025 ineens wél weer goed zal gaan: "Nee, dat kan je niet in één klap omdraaien met nieuwe mensen. Dat is onmogelijk. Dat heeft wel even de tijd nodig, wel twee of drie jaar. Of ze hebben alles al op het reglement van 2026 gegooid, maar ik zie het aankomend seizoen niet goedkomen."

Kansen Red Bull in 2025?

Wat betreft de Dakar-coureur zijn er hele andere kanshebbers volgend jaar ne hoeven Verstappen-fans zich geen illusies te maken: "Ik denk zeker dat McLaren de betere kaart in handen heeft, Ferrari ook en Mercedes ook. Ik denk dat die drie teams er beter voorstaan dan Red Bull. De enige die dan het verschil kan maken, dat is Max. Op het einde kon je zien dat Max er niet heel veel zin meer in had. Of het was het einde van het seizoen, maar motivatie had er wel iets meer mogen zijn wat mij betreft. Maar dat krijg je alleen als het ook van de andere kant positieve signalen hebt. Ik denk dat hij die niet heeft en ze het aankomend jaar ook niet zullen komen", besluit hij waarschuwend.

