Update Russell-soap door Verstappen, 'Opvolger Pérez bekend, aankondiging uitgesteld' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop in op dit moment in volle gang in de Formule 1, al betekent dat niet dat we geen uitspraken en nieuws te horen krijgen. De man waar de laatste dagen het meest over gesproken wordt, heet natuurlijk Sergio Pérez. De Mexicaanse rijder lijkt op het punt te staan om eruit geknikkerd te worden bij het team van Red Bull Racing. Lange tijd leek het erop dat de witte rook misschien wel op dinsdag zou gaan volgen, maar daar is voorlopig nog niks van gebeurd. Nu zou de aankondiging weer later deze week volgen, omdat er nog wat onzekerheden bestaan rond de hele situatie.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull geeft toe na geworstel Pérez: 'Verstappen krijgt hierin de prioriteit'

Helmut Marko geeft toe dat het bij de ontwikkeling van de auto prioriteit wordt gegeven aan Max Verstappen. Het kan de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez verklaren. Red Bull Racing is bang de regerend wereldkampioen kwijt te raken, als ze hem geen competitieve auto kunnen geven. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier!

Bandenfluisteraar McLaren vertrekt: "Leverde fundamentele bijdrage aan wat we hebben bereikt"

McLaren moet afscheid nemen van de directeur van haar race engineering-afdeling. Hiroshi Imai stond niet vaak op de voorgrond, maar speelde als 'bandenfluisteraar' wel een cruciale rol in het binnenslepen van het F1-wereldkampioenschap bij de constructeurs. "Hiroshi heeft lang bij McLaren gezeten en heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan wat het team de afgelopen jaren heeft bereikt", vertelde teambaas Andrea Stella tegenover Adam Cooper. "Hij heeft dankzij zijn kennis en expertise een boel bijgedragen aan de banden, remmen en operationele normen." Meer lezen over de vertrekkende McLaren-medewerker? Klik hier!

'Red Bull kondigt vanmiddag teamgenoot Verstappen aan, aandeelhouders betrokken bij besluit'

Max Verstappen lijkt een nieuwe teamgenoot te krijgen voor het F1-seizoen van 2025. Naar verluidt heeft Red Bull gekozen voor Liam Lawson als de opvolger van Sergio Pérez. Een officiële aankondiging van de stoelendans komt naar verluidt vanmiddag al. Meer lezen over de geruchten vandaag rondom Sergio Pérez? Klik hier!

'Red Bull gaat voor Lawson als opvolger maar stelt aankondiging uit door onzekerheid Pérez'

Er werd verwacht dat Red Bull Racing deze dinsdagmiddag nog een aankondiging zou doen over hun rijdersbezetting voor het F1-seizoen 2025. Het lijkt er echter op dat deze nu is uitgesteld. Wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt, zou al vast staan, maar naar verluidt moeten er nog meer details worden uitgewerkt. Naar verluidt is die aankondiging uitgesteld naar later deze week. De leden van het bestuur van Red Bull GmbH bemoeien zich voor het eerst met de coureurs van Red Bull Racing en men zou er wel over uit zijn dat Liam Lawson de opvolger moet worden van 'Checo'. Waar ze nog niet over uit zijn, is of Pérez moet aanblijven bij de energiedrankfabrikant als ambassadeur of dat hij het contact met Red Bull volledig moet verbreken. Dit meldt PlanetF1. Meer lezen over de geruchten vandaag rondom Sergio Pérez? Klik hier!

Verstappen: 'Heb na GP Abu Dhabi kort met Russell gesproken'

Het seizoen 2024 in F1 zit erop en het duurt nog tot maart voordat het seizoen 2025 pas op gang gaat komen. Voor Max Verstappen en George Russell wellicht ook het juiste moment om, na hun verbale ruzie, even uit elkaar te gaan. Toch onthult Verstappen nog dat de twee met elkaar gepraat hebben na de Grand Prix van Abu Dhabi. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Gerelateerd