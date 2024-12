Helmut Marko geeft toe dat het bij de ontwikkeling van de auto prioriteit wordt gegeven aan Max Verstappen. Het kan de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez verklaren. Red Bull Racing is bang de regerend wereldkampioen kwijt te raken, als ze hem geen competitieve auto kunnen geven.

Verstappen domineerde de Formule 1 in 2023 op ongekende wijze met 19 overwinningen in 22 Grands Prix. Het leek erop dat hij het afgelopen seizoen opnieuw oppermachtig zou zijn, maar al gauw kwamen de beruchte balansproblemen bovendrijven. De Nederlander schreef nog wel zeven van de eerste tien races op zijn naam, maar daarna stond hij vaker wel dan niet op het podium. Toch kon hij zijn vierde wereldtitel naar zijn hand zetten met een masterclass in het regenachtige Brazilië. Pérez kon totaal niet uit de voeten met de RB20 en eindigde ver achter Verstappen, de McLarens, Ferrari's en Mercedessen als achtste in de puntenstand, waardoor Red Bull terugzakte naar de derde plaats bij de constructeurs. De tegenvallende prestaties van 'Checo' kunnen hem zijn zitje kosten. Liam Lawson en Yuki Tsunoda zouden overwogen worden als potentiële kandidaten om hem op te volgen. Marko laat weten erg blij te zijn met de test van de laatstgenoemde in Abu Dhabi, maar waarschuwt tegelijkertijd dat degene die de ploegmaat van Verstappen wordt, een flinke uitdaging staat te wachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult moment van bekendmaking toekomst Pérez bij Red Bull Racing

Verstappen krijgt prioriteit

"Tijdens de seizoensafsluitende test kreeg Yuki Tsunoda de kans om achter het stuur van de RB20 te kruipen en het team was zeer tevreden met zijn technische feedback", schreef Marko in zijn column in Speedweek. "Op dat gebied is hij veel beter dan hij vaak wordt toegeschreven." De 81-jarige Oostenrijker laat echter weten dat Verstappen prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van de auto.

"Ik geloof dat ons team ertoe in staat is om Max weer een auto te geven waarmee hij kan vechten om het kampioenschap", vervolgde Marko. "En we weten wat er moet gebeuren. De auto heeft een bredere window nodig waarin deze werkt om ervoor te zorgen dat we de balans niet kwijtraken bij kleine temperatuurschommelingen or technische aanpassingen. Dat is precies waar onze engineers mee bezig zijn. 40 punten aan downforce zouden ook een voordeel opleveren, maar het gaat om die extra vier tienden op de stopwatch waar ik en de coureur om geven. Het gedrag van de auto moet voorspelbaar zijn, zodat de coureur het vertrouwen heeft om tot de limiet te pushen."

Marko denkt dat Verstappen bij de energiedrankfabrikant blijft, mits hij een auto heeft waarmee hij titels kan winnen. "Aangezien we Max hebben, de snelste en beste coureur op de grid, is het niet meer dan logisch om de ontwikkeling van de auto aan te passen aan zijn voorkeuren." De RB20 was mogelijk te ver doorontwikkeld in de verkeerde richting, waardoor 'Checo' niet meer met de auto om kon gaan. Zelfs Verstappen had momenten waarop hij de auto niet in de juiste window kon krijgen. "Ik heb er vertrouwen in dat hij bij Red Bull Racing blijft, zolang we hem een competitieve auto kunnen geven."

Gerelateerd