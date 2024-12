Sergio Pérez zal Red Bull Racing per direct verlaten en dus moet Max Verstappen vanaf 2025 de garage met een andere coureur delen. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Teambaas Christian Horner reageert op het vertrek van de man uit Guadajalara en bedankt hem vooral.

'Checo' begon prima aan het F1-seizoen van 2024 door van de vijfde naar de tweede plek te rijden in Bahrein. Hij werd opnieuw tweede in Saoedi-Arabië achter Max Verstappen. Hij kwam niet verder dan P5 in Australië, terwijl zijn teamgenoot uitviel met een geëxplodeerde rem, maar zorgde voor een één-twee voor de energiedrankfabrikant in Japan. Zijn laatste podium kwam in China, waar hij in de Grand Prix derde werd. Na de vierde plaats in Miami ging het op rap tempo goed fout. Hij scoorde gemiddeld niet meer dan 3 punten per raceweekend en werd in niemandsland achtste in de eindstand. Hij mocht niet aanblijven bij Red Bull, ondanks dat hij afgelopen juni nog een contract had getekend voor tot en met 2026.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez vertrekt bij Red Bull Racing: 'Een eer om met Max te racen en successen te delen'

Gewaardeerd deel van geschiedenis Red Bull

"Ik zou 'Checo' graag willen bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor Oracle Red Bull Racing tijdens de afgelopen vier seizoenen", begon Horner. "Vanaf het moment dat hij bij ons kwam in 2021 bewees hij een uitzonderlijke goede teamplayer te zijn. Hij hielp ons aan twee constructeurstitels evenals onze eerste één-tweefinish in het rijderskampioenschap. Zijn vijf overwinningen, die allemaal op stratencircuits kwamen, waren er spectaculair teken van zijn vastberadenheid om altijd tot de limiet te pushen. Ook al zal 'Checo' volgend seizoen niet voor het team racen, hij zal altijd een extreem populair teamlid en een gewaardeerd deel van onze geschiedenis zijn. Dank je wel, 'Checo'."

Gerelateerd