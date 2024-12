Het seizoen 2024 in F1 zit erop en het duurt nog tot maart voordat het seizoen 2025 pas op gang gaat komen. Voor Max Verstappen en George Russell wellicht ook het juiste moment om, na hun verbale ruzie, even uit elkaar te gaan. Toch onthult Verstappen nog dat de twee met elkaar gepraat hebben na de Grand Prix van Abu Dhabi.

Voor Verstappen was het seizoen 2024 moeizamer dan in 2022 en 2023 het geval was. Het begin was sterk en het einde was prima, maar zeker de races in Europa verliepen moeizaam. Verstappen werd uiteindelijk wel wereldkampioen, maar zag ook McLaren en Ferrari de betere auto hebben en Red Bull uiteindelijk derde eindigen bij de constructeurs. Naast wat incidenten met Lando Norris en ruzie met de FIA over meerdere dingen, was er na de Grand Prix van Qatar ook nog de verbale ruzie met Russell. Russell zou volgens Verstappen hem een straf aangenaaid hebben na de kwalificatie in Qatar, waarna het in Abu Dhabi helemaal ongezellig werd en allebei de coureurs uithaalden naar elkaar in meerdere interviews.

Verstappen sprak na GP Abu Dhabi met Russell

In gesprek met ServusTV stelt Verstappen dat hij tijdens het weekend in Abu Dhabi niet met Russell heeft gepraat. Na de Grand Prix, toen het seizoen erop zat, zochten de twee elkaar echter wel even op. "Na de race in Abu Dhabi hebben we kort gepraat. Maar het is oké. Volgend jaar beginnen we weer en dat zal wel in orde zijn." Voor nu is Verstappen vooral blij dat het winterstop is en iedereen op vakantie kan. Dat is niet alleen voor Verstappen beter, zo weet de Nederlander. "Voor iedereen, denk ik."

