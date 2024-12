Max Verstappen is ingegaan op de interesse vanuit andere topteams zoals Mercedes en Aston Martin en zijn toekomst bij Red Bull Racing en F1. De viervoudig wereldkampioen doet een boekje open over zijn plannen.

In Simly Lovely, het eindejaarsinterview bij Viaplay, gaat de Nederlander in op zijn toekomst bij Red Bull en in F1. De Nederlander liet eerder al weten in 2024 gesprekken te hebben gevoerd met Mercedes. "De grote teams zijn altijd interessant, maar aan de andere kant zit ik ook bij een heel groot team", aldus Verstappen. De Nederlander is dan ook niet ontevreden over waar hij momenteel zit. "We hebben heel veel successen met elkaar behaald, en het voelt ook als een tweede familie. Dat zijn overwegingen, die je niet heel snel kunt maken. Het is niet zo alsof je wakker wordt en zegt: ja, volgend jaar is het klaar. Ik ben sowieso niet iemand, die heel snel van links naar rechts schiet. Je moet hier wel goed over nadenken, als je dit wilt doen."

Verstappen over zijn contract bij Red Bull

Verstappen heeft nog een contract tot eind 2028, waardoor zijn toekomst op papier wel duidelijk is de komende jaren. De Nederlander geeft zelf ook aan dat niet veel F1-coureurs onder hun contract uit kunnen komen. "In de Formule 1 zie je niet heel vaak dat iemand onder zijn contract uitgaat. Het is niet zo als bij het voetballen, dat je voor vijf jaar bijtekent, en een jaar later weer weggaat. In de Formule 1 gebeurt dat niet heel vaak, en dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dat [een eerder vertrek bij Red Bull dan eind 2028] is niet de bedoeling."

Verstappen over de toekomst

Toch voegt Verstappen daar ook aan toe dat zelfs hij niet in kan schatten of hij in 2026, 2027 of 2028 nog steeds bij Red Bull zal rijden. "Je weet nooit wat er volgend jaar, of over twee jaar kan gebeuren. Dat heb je niet in de hand." Vooral 2025 en 2026 zullen belangrijke jaren worden voor Red Bull. In 2025 zal het team moeten laten zien dat het stappen voorwaarts kan zetten, terwijl 2026 het begin van een nieuw tijdperk in F1 gaat zijn. Red Bull gaat dan met Ford de motoren zelf bouwen, iets waar ook Verstappen de invloed - positief of negatief - van zal merken.

