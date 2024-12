Er werd verwacht dat Red Bull Racing deze dinsdagmiddag nog een aankondiging zou doen over hun rijdersbezetting voor het F1-seizoen 2025. Het lijkt er echter op dat deze nu is uitgesteld. Wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt, zou al vast staan, maar naar verluidt moeten er nog meer details worden uitgewerkt.

Verstappen wist dit jaar zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap binnen te slepen, maar het was niet alleen maar pais en vree binnen de energiedrankfabrikant. Na de constante machtsstrijd rondom teambaas Christian Horner en hoofdadviseur Helmut Marko aan het begin van het seizoen stond Red Bull vervolgens voor een nieuwe uitdaging: de beruchte balansproblemen van de RB20. Waar de Nederlandse coureur al een flinke voorsprong had opgebouwd in de puntenstand en later soms nog om het probleem heen kon rijden, zoals in Brazilië en Qatar, had Pérez het ontzettend moeilijk. Überhaupt punten scoren bleek lastig voor 'Checo' en dus kon hij Red Bull niet helpen in het constructeurskampioenschap. Ze zakten terug achter McLaren en Ferrari.

Lawson sowieso opvolger, maar aankondiging uitgesteld

Red Bull is op de maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi direct begonnen met vergaderen over de toekomst van Pérez en over wie volgend jaar de teamgenoot van Verstappen moet worden. VCARB-coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn allemaal als kandidaten genoemd, maar het lijkt erop dat de voorkeur van de Oostenrijkse renstal uitgaat naar de eerstgenoemde, ondanks de succesvolle test van Tsunoda.

Marko bevestigde vorige week en maandagavond bij meerdere bronnen, inclusief in zijn eigen column bij Speedweek, dat er tussen nu en kerst een officiële aankondiging zou komen over de line-up voor 2025. Op dinsdagochtend meldden onder andere Sky Sports Deutschland en Canal+ dat diezelfde middag nog een verklaring van Red Bull naar buiten zou komen over Pérez en diens opvolger. Dit werd om 17:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd) verwacht.

Naar verluidt is die aankondiging echter uitgesteld naar later deze week. De leden van het bestuur van Red Bull GmbH bemoeien zich voor het eerst met de coureurs van Red Bull Racing en men zou er wel over uit zijn dat Liam Lawson de opvolger moet worden van 'Checo'. Waar ze nog niet over uit zijn, is of Pérez moet aanblijven bij de energiedrankfabrikant als ambassadeur of dat hij het contact met Red Bull volledig moet verbreken. Dit meldt PlanetF1.

