Yuki Tsunoda is net zoals de rest nog in afwachting van de beslissing vanuit Red Bull Racing over wie er in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat zijn en wie er bij Visa Cash App RB gaat rijden in F1.

Tijdens het afsluitingsevenement van Honda, waar Tsunoda bij aanwezige was, stelt de Japanner dat hij nog in afwachting is van een beslissing van Red Bull over 2025. Zeker van zijn plekje bij Visa Cash App RB is de Japanner wel, maar is er ook een kans dat hij voor Red Bull rijdt in 2025? "Ik denk dat de kansen 50-50 zijn. Natuurlijk zou ik het gelukkigst zijn als ik voor Red Bull kon rijden, maar ik ben ongelooflijk dankbaar voor alle steun die ik van iedereen krijg in deze huidige situatie."

Tsunoda weet dat hij bij elk team hetzelfde moet doen

Tsunoda stelt dat zijn doel, of hij nou bij Red Bull of het zusterteam rijdt in 2025, hetzelfde blijft: “Ongeacht bij welk team ik zit, wat ik moet doen blijft hetzelfde. Het gaat niet alleen om Red Bull. Voor zover we weten, kan VCARB hen voorbijstreven in ontwikkeling. Het is niet zo dat het absoluut Red Bull moet zijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik wil gewoon goed presteren en punten scoren. Op het podium staan op Suzuka zou de ultieme droom zijn. Maar om dat te bereiken, wil ik ooit een betere auto en een beter team helpen bouwen. Tot die tijd hoop ik dat iedereen geduld heeft.”

Geruchten rondom Red Bull

Als we de geruchten van de afgelopen weken mogen geloven, is Liam Lawson de favoriet om het stoeltje van Sergio Pérez over te nemen. Pérez zou, zodra er met Red Bull een akkoord is bereikt, ambassadeur van het team worden. Tsunoda zou dan weer een jaar bij Visa Cash App RB rijden en wederom een nieuwe teamgenoot krijgen: Isack Hadjar. Helmut Marko stelde eerder op de maandag dat het nieuws ergens 'de komende dagen' naar buiten gaat komen.

