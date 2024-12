Helmut Marko heeft gereageerd op de hardnekkige geruchten die naar buiten zijn gekomen vorige week dat er nog geen beslissing over de teamgenoot van Max Verstappen voor 2025 is genomen bij Red Bull Racing omdat Sergio Pérez veel geld als afkoopsom zou eisen.

Tegenover Speedweek liet Marko eerder al weten dat er deze week duidelijkheid verwacht mag worden vanuit Red Bull wie er in 2025 teamgenoot van Verstappen gaat worden voor volgend jaar. Daarnaast liet de Oostenrijker ook duidelijk weten dat de geruchten omtrent een hoge afkoopsom en de eisen van Pérez niet kloppen. "Er wordt veel gespeculeerd, onder andere over mogelijke afkoopsommen, wat complete onzin is." Volgens Marko is dit dus niet de reden dat er nog geen nieuws is en zijn er geen problemen rondom de onderhandelingen met de Mexicaan.

Favorieten voor stoeltje Red Bull in 2025

Naast Verstappen is er dus nog een plekje beschikbaar. Liam Lawson wordt door eigenlijk iedereen wel als favoriet gezien, maar er zijn andere opties. Zo werden van buitenaf Valtteri Bottas en Franco Colapinto, allebei zonder stoeltje in 2025, veel genoemd. Binnen Red Bull zelf zijn ook Isack Hadjar, Yuki Tsunoda en Ayumu Iwasa nog opties die vaak genoemd zijn. Toch lijken Hadjar en Tsunoda vooral richting Visa Cash App RB te gaan, terwijl de toekomst van Iwasa in een andere raceklasse lijkt te liggen.

