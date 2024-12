De toekomst van Sergio Pérez is momenteel het enige wat voor 2025 nog duidelijk moet worden als het gaat om de grid, aangezien dit ook effect gaat hebben op het laatste stoeltje bij Visa Cash App RB. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft aangegeven wanneer de fans duidelijkheid mogen verwachten.

De geruchten omtrent de toekomst van Pérez zijn al zo oud als het seizoen 2022, nadat hij zijn eerste contractverlenging had getekend. In 2023 namen deze geruchten toe, maar mocht hij voor 2024 aanblijven ondanks mindere prestaties. In 2024 werden deze prestaties, deels ook doordat de auto zelf minder werd, allesbehalve beter. Nu lijkt zijn tijd bij Red Bull ten einde te komen, met Liam Lawson als favoriet om in 2025 teamgenoot van Verstappen te zijn.

Marko onthult moment van beslissing over Pérez

Er zou vorige week volgens de geruchten al een besluit zijn genomen door Red Bull, maar het team bracht zelf geen nieuws naar buiten. Dit zou volgens de geruchten zijn gebeurd omdat er wat problemen zijn met het geld dat Pérez zou willen zien. Tegenover Speedweek laat Marko weten dat er ergens deze week een beslissing naar buiten gaat komen vanuit Red Bull over hoe het seizoen 2025 eruit gaat zien en wie er teamgenoot van Verstappen zal zijn volgend jaar. "We zullen de komende dagen nieuws bekendmaken over de vraag hoe het rijdersduo er volgend jaar uit zal zien."

Marko over Tsunoda

Tsunoda mocht, samen met Isack Hadjar, in de Red Bull rijden tijdens de testdag vorige week. Marko stelt dat geruchten over dat Red Bull niet blij zou zijn om met hem te werken, omdat zijn feedback niet fantastisch zou zijn, niet waar. Dit bleek vorige week tijdens de test in Abu Dhabi wel, aldus Marko. "Tsunoda mocht tijdens de post-season test met de RB20 de baan op en het team was blij met zijn technische feedback. In dit opzicht is hij veel beter dan wat er over hem gezegd wordt."

