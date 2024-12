McLaren moet afscheid nemen van de directeur van haar race engineering-afdeling. Hiroshi Imai stond niet vaak op de voorgrond, maar speelde als 'bandenfluisteraar' wel een cruciale rol in het binnenslepen van het F1-wereldkampioenschap bij de constructeurs.

Imai stuurde mechanische engineering aan de universiteit van Tokyo. Na het behalen van zijn master in 1990 werd hij direct manager van Bridgestone. Hij ging over de ontwikkeling van de banden bij de Japanse fabrikant. Hij was daar bijna 19 jaar in dienst, voordat hij halverwege 2009 besloot om de Formule 1 in te stappen met McLaren. Hij werd hoofdengineer, maar zijn focus bleef op de banden. Imai maakte de stap naar de rol van hoofd race-engineer voor 2017 en kreeg in 2021 opnieuw promotie. Hij werd de directeur van race engineering. In januari zal Imai echter vertrekken, nadat hij bijna vijftien jaar bij McLaren heeft doorgebracht.

Integriteit en kalmte

"Hiroshi heeft lang bij McLaren gezeten en heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan wat het team de afgelopen jaren heeft bereikt", vertelde teambaas Andrea Stella tegenover Adam Cooper. "Hij heeft dankzij zijn kennis en expertise een boel bijgedragen aan de banden, remmen en operationele normen. [Hij is] een persoon met grote integriteit, een persoon met kalmte. Iedereen waardeert zijn kalmte en hoe georganiseerd hij is. Maar tegelijkertijd is hij altijd een referentiepunt geweest voor iedereen in het team die advies nodig had, die een wijze mening wilde hebben, en ze hebben dat altijd bij Hiroshi kunnen vinden."

Naar verluidt zal Imai niet naar een ander Formule 1-team gaan, maar terugverhuizen naar Japan.

