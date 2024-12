Red Bull Racing heeft het constructeurskampioenschap in de Formule 1 niet met succes kunnen verdedigen dit seizoen, maar teambaas Christian Horner heeft wel bewondering voor hoe McLaren het gedaan heeft. Hij feliciteert het papajateam met de winst en is benieuwd hoe Zak Brown het gaat vieren.

De energiedrankfabrikant ging in 2024 verder waar het in 2023 gebleven was door drie één-tweeresultaten te pakken met Max Verstappen en Sergio Pérez in de eerste vier Grands Prix. Ze scoorden opnieuw een dubbelpodium in China. 'Checo' zakte daarna compleet door het ijs en sprokkelde tijdens de laatste 18 raceweekenden niet meer dan 49 punten bij elkaar. Verstappen stond nog wel een aantal keer op de hoogste trede van het podium, voordat ook hij last begon te krijgen van de balansproblemen met de RB20. Toch reed de Nederlander wel richting zijn vierde rijderstitel op rij. De strijd bij de teams werd echter gestreden tussen McLaren en Ferrari, een klassiek duel dat we al meer dan een decennium niet meer gezien hadden. De Scuderia moest haar meerdere erkennen in McLaren. Dankzij Lando Norris en Oscar Piastri sleepte het team uit Woking de eerste constructeurstitel binnen sinds 1998, toen Mika Häkkinen en David Coulthard nog actief waren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner: "Nooit overwogen" om op te stappen bij Red Bull rondom controverse

Tattoo voor wereldtitel

"Je kan niet anders dan McLaren bewonderen", begon Horner bij de FIA Awards-ceremonie in de Rwandese hoofdstad Kigali. "Ze hebben het erg goed gedaan. Ze hadden een goede auto, ze hadden twee goede coureurs. Ze hebben een fantastisch jaar gehad. Om een constructeurskampioenschap te winnen is iets wat ontzettend lastig is. Je moet het hele seizoen onberispelijk zijn en dit jaar was de concurrentie sterk. Dus je moet McLaren feliciteren met het jaar dat ze gehad hebben. Ik kijk er naar uit om te zien wat voor tattoo Zak laat zetten voor een constructeurskampioenschap."

Dit is de tattoo die Brown liet zetten na de eerste overwinning van Norris in de Grand Prix van Miami.

Gerelateerd