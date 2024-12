Horner: "Nooit overwogen" om op te stappen bij Red Bull rondom controverse

Christian Horner heeft toegegeven dat de beschuldigingen die hij onderging aan het begin van 2024 moeilijk waren voor hem, maar stelt ook dat hij nooit heeft overwogen om op te stappen bij Red Bull Racing. Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag naar een andere medewerker van het team, maar werd vrijgesproken na onderzoek.

2024 is voor Red Bull Racing een druk jaar geweest buiten de circuits. Zo stapten zowel Jonathan Wheatley als Adrian Newey op, terwijl Horner het epicentrum van alle aandacht op de grid was toen het schandaal aan het licht kwam. Ondanks deze dingen startte het team op een dominante wijze aan het seizoen. Max Verstappen won zeven van de eerste tien races, en Sergio Pérez stond ook regelmatig op het podium. In de tweede seizoenshelft vielen resultaten fors tegen, en kon het constructeurskampioenschap niet behouden worden. Max Verstappen wist wel zijn vierde opeenvolgende kampioenschap te winnen, en bracht zo nog wel een trofee terug naar Milton Keynes.

Wie zijn je vrienden en wie niet

Jos Verstappen liet zich rondom de controverse ook negatief uit over Horner, en de twee kregen het aan de stok. Destijds werd er gemeend dat Jos zijn zoon Max zelfs naar de uitgang zou kunnen duwen, maar hier is uiteindelijk nooit werk van gemaakt. Negen maanden later blikt Horner terug op het begin van het jaar, en bekent dat het voor hem persoonlijk lastig is geweest om er door heen te komen."Het was een uitdagende periode," gaf Horner toe in gesprek met Viaplay. "Maar in elke uitdagende periode kom je erachter wie je vrienden zijn en wie niet. Je moet gewoon trouw blijven aan jezelf. Ik heb een geweldig team. Elke keer als ik die garage inloop, blijft al het lawaai achter."

Nooit een overweging geweest

Ondanks al het zogenoemde "lawaai" om hem heen bleef Horner echter kalm. De ruzie met Jos Verstappen, de beschuldigingen rondom zijn eigen gedrag en het opstappen van Wheatley en Newey heeft hem nooit doen denken aan een potentieel ontslag. "Nee," antwoordde hij meteen op die vraag. "Dat is nooit een overweging geweest. Het was altijd business as normal. Natuurlijk heb ik een geweldige familie, een geweldige vrouw. Je blijft bij je eigen overtuigingen." Horner is sinds het begin van Red Bull Racing op de Formule 1-grid de teambaas geweest, en dit zal niet veranderen in de komende tijd.

