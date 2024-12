Max Verstappen lijkt een nieuwe teamgenoot te krijgen voor het F1-seizoen van 2025. Naar verluidt heeft Red Bull gekozen voor Liam Lawson als de opvolger van Sergio Pérez. Een officiële aankondiging van de stoelendans komt naar verluidt vanmiddag al.

'Checo' kon aan het begin van dit jaar nog goed meekomen met Verstappen, die uiteindelijk zijn vierde wereldkampioenschap zou pakken, maar na Miami is het snel bergafwaarts gegaan. Hij scoorde erg weinig punten en alleen in Azerbeidzjan en Qatar kwam hij nog in de buurt van het podium, totdat het in beide gevallen in tranen eindigden. De energiedrankfabrikant zou de tegenvallende prestaties van Pérez zat zijn geworden - niet verrassend aangezien het niet was gelukt om de constructeurstitel te verdedigen. Volgens hoofdadviseur Helmut Marko zijn het bestuur en diens leden voor het eerst ingeschakeld om mee te beslissen over wie de ploegmaat moet worden van Verstappen volgend jaar. Lawson lijkt de kans te gaan krijgen bij Red Bull Racing. Onder andere Canal+ en Sky Sports Deutschland, de Franse en Duitse tv-zenders die de rechten van de koningsklasse in handen hebben, berichten dat het nieuws deze dinsdagmiddag officieel wordt gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull geeft toe na geworstel Pérez: 'Verstappen krijgt hierin de prioriteit'

Aandeelhouders betrokken

"Het is een complex verhaal, maar het is voor het eerst dat alle aandeelhouders erbij betrokken waren, ja", antwoordde Marko op de vraag bij de Inside Line F1 Podcast of dit de eerste keer is dat Red Bull GmbH, het bedrijf zelf, meebeslist over de rijdersbezetting bij Red Bull Racing.

Lawson zou de meeste kans hebben om de opvolger van Pérez te worden. "Liam heeft al bewezen dat hij op de baan een echte strijder is", vertelde de 81-jarige uit Graz over de VCARB-coureur. "Hij deinst niet terug om met de grote namen te vechten, zoals met Fernando Alonso en Lewis Hamilton, maar ook met Pérez. Nou, als hij een zitje krijgt voor een volledig seizoen, dan moet hij dat blijven laten zien. In de kwalificatie zat hij al op hetzelfde niveau als Yuki, maar we moeten zien hoeveel meer er nog in zit en wie weet wordt hij dan een van de beste coureurs."

Isack Hadjar zou dan het zitje moeten overnemen van Lawson bij het Red Bull-zusterteam. De Algerijnse Fransman werd tweede in het FIA Formule 2-kampioenschap. "Isack is meer dan 80 punten kwijtgeraakt door mechanische problemen. Om dan nog gemotiveerd te blijven en geen snelheid te verliezen, is al een prestatie op zich. Isack is snel, maar hij moet nog leren zijn emoties onder controle te krijgen", aldus Marko die fan is van de coureur die in juni 2021 werd aangekondigd als lid van het Red Bull-juniorprogramma.

Gerelateerd