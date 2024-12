De F1-carrière van Valtteri Bottas is tot een einde gekomen. Hij verreed zijn laatste Grand Prix in Abu Dhabi voor het team van Kick Sauber. De Fin heeft echter een straf gekregen, een straf die hij nooit meer zal kunnen inlossen.

Bottas kwam in 2013 in de Formule 1 terecht na een indrukwekkend kampioenschapswinnend seizoen in de GP3 Series en na een heleboel vrije trainingen te hebben verreden. Hij scoorde negen podiums voor Williams, totdat hij een telefoontje kreeg van Mercedes, toen Nico Rosberg zijn pensioen had aangekondigd. Vanaf 2017 mocht hij Lewis Hamilton vergezellen bij de Zilverpijlen. Bottas wordt beschouwd als een zeer sterke tweede rijder van de Duitse grootmacht. Zelf behaalde hij tien overwinningen, totdat hij plaats moest maken voor George Russell. Hij bracht de laatste drie jaar door bij Sauber, waar hij terugzakte van een solide middenvelder aan het begin van 2022 tot een heel seizoen zonder punten in 2024.

Bottas vergezelt Button en Shwartzman

Audi zal vanaf 2026 Sauber overnemen en het als hun fabrieksteam runnen. Bottas en ploegmaat Zhou Guanyu mochten allebei niet aanblijven voor volgend jaar en worden vervangen door Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Ze konden tevens allebei geen nieuw stoeltje bemachtigen.

De laatste race van Bottas eindigde in tranen. Hij had zich uitstekend als achtste gekwalificeerd, maar hij kwam niet lekker weg bij de start. Hij tikte ook nog Sergio Pérez in de rondte, waardoor hij een tijdstraf van 10 seconden aan zijn broek kreeg. Eenmaal ver buiten de punten ging hij het gevecht aan met Kevin Magnussen, maar hij blokkeerde beide voorwielen in de remzone van bocht 6 en knalde tegen de Haas op. De stewards deelden een gridstraf van 5 plaatsen uit.

Deze straf is echter, zoals het er nu naar uitziet, compleet zinloos. Bottas heeft natuurlijk geen zitje voor 2025 en dus kan hij geen gridstraf inlossen. Of een coureur nou met pensioen gaat of niet, het is de standaardstraf voor het veroorzaken van een crash, waarbij je ook zelf uitvalt en dus geen tijdstraf kan inlossen. Bottas is echter niet de enige wie dit is overkomen. Bij Jenson Button hangt nog steeds een gridstraf boven het hoofd, nadat Pascal Wehrlein op zijn kant terechtkwam in Monaco in 2017. Robert Shwartzman haalde tijdens de vrije training in Mexico-Stad eerder dit jaar in onder dubbelgeel en aangezien hij als rookie meedeed voor Kick Sauber, maar geen zitje heeft, zal hij de gridstraf voor dat vergrijp ook niet kunnen inlossen.

