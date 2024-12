Max Verstappen zal in 2025 een poging wagen zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap te pakken. De coureur van Red Bull Racing zal echter in het heetst van de strijd moeten oppassen. Hij begint namelijk, samen met Fernando Alonso, met de meeste strafpunten van iedereen in de Formule 1.

Wanneer een coureur binnen 12 maanden 12 strafpunten op zijn superlicentie krijgt, wordt diegene geschorst voor het eerstvolgende Grand Prix-weekend. Een kalenderjaar na het uitdelen van een strafpunt komt deze te vervallen. Dit systeem werd in 2014 geïntroduceerd om consistenter te kunnen zijn met het uitdelen van schorsingen, ook al komt het extreem weinig voor. Toen Romain Grosjean bijvoorbeeld aan de kant werd gezet na de startcrash in België in 2012, werd dit op een wat subjectievere basis gedaan, waarbij werd gekeken naar meerdere ongelukken die hij had veroorzaakt. Strafpunten worden dus uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan altijd samen met andere penalty's zoals een tijd- of gridstraf. Kevin Magnussen is tot nu toe de enige coureur die de 12 punten bereikte, waardoor hij afgelopen seizoen Azerbeidzjan moest overslaan.

De teller staat op 8

Verstappen heeft 8 strafpunten verzameld afgelopen seizoen en staat samen met Alonso helemaal bovenaan in het lijstje. Het begon met het contact in de strijd om de overwinning met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Daar kreeg hij 2 punten voor. De twee hadden het opnieuw met elkaar aan de stok in Mexico-Stad, waar Verstappen 2 strafpunten kreeg voor het buiten de baan duwen van de McLaren. In de hoop de papajakleurige bolides onder druk te kunnen zetten tijdens de Sprint in São Paulo, was de Nederlander iets te enthousiast bij een herstart en dus kreeg hij 1 strafpunt voor het te hard rijden tijdens de Virtual Safety Car. Tijdens de kwalificatie in Qatar werd hij door George Russell juist beschuldigd van te langzaam rijden. De stewards deelde opnieuw 1 strafpunt uit. Er kwamen nog 2 strafpunten voor Verstappen bij in Abu Dhabi, nadat hij Oscar Piastri had geraakt bij de start en beiden in de rondte gingen.

Tegenwoordig worden er onder leiding van race director Rui Marques eigenlijk altijd 2 strafpunten uitgedeeld voor crashes, soms zelfs 3. Aangezien Verstappen nog maar 4 punten verwijderd is van een schorsing, kan hij het zich niet veroorloven om meer dan één crash te veroorzaken, totdat strafpunten wegvallen. Dit gebeurt echter pas op 30 juni 2025, een dag na de elfde ronde van het seizoen 2025 op de Red Bull Ring.

Overzicht

Hieronder staan de strafpunten van Max Verstappen op een rijtje.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 8 Oostenrijk 2024

Mexico-Stad 2024

São Paulo 2024 (Sprint)

Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024 2

2

1

1

2 30 juni 2025

27 okt. 2025

2 nov. 2025

30 nov. 2025

8 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Norris

Buiten de baan duwen Norris

Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car

Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Dit is hoeveel strafpunten de coureurs zullen meenemen naar 2025.

Aantal Coureurs 11 strafpunten – 10 strafpunten – 9 strafpunten – 8 strafpunten Alonso en Verstappen 7 strafpunten – 6 strafpunten – 5 strafpunten – 4 strafpunten Hülkenberg, Piastri en Stroll 3 strafpunten Norris en Ocon 2 strafpunten Albon, Bearman en Lawson* 1 strafpunt Pérez*, Russell en Sainz 0 strafpunten Antonelli, Bortoleto, Doohan, Gasly, Hamilton, Leclerc en Tsunoda

*nog niet bekend of deze coureur meedoet in 2025

