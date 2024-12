Max Verstappen gaat in het Formule 1-seizoen 2025 voor zijn vijfde wereldkampioenschap op rij. Red Bull Racing zit dan ook niet stil om hem volgend jaar een snelle auto te kunnen geven, de nieuwe RB21. De Nederlander verwacht in ieder geval dat het dichtbij elkaar zal zitten.

Verstappen won zeven van de eerste tien Grands Prix van 2024 en halverwege het seizoen had hij een voorsprong van 84 punten opgebouwd. McLaren, maar ook Ferrari en Mercedes, hadden ondertussen het gat gedicht naar Red Bull wat betreft de ontwikkeling en de snelheid van de bolides. Lando Norris begon dichterbij te komen in de tussenstand tot 44 punten na de Sprint in Brazilië. Op de zeiknatte zondag in São Paulo zette Verstappen echter een masterclass neer en drie weken later stelde hij de titel veilig op de straten van Las Vegas.

Allemaal anders

"Ze waren allemaal heel anders, maar dat maakt het altijd speciaal", antwoordde Verstappen op de vraag of zijn vierde wereldtitel meer betekende. "Het was voor ons een uitdagend jaar, dus om hier te staan, om toch nog de titel te hebben kunnen winnen, is iets waar ik heel trots op ben. En dit is weer een nieuwe plek, dus ik kijk heel erg uit naar deze avond", vertelde hij op de rode loper over Rwanda, waar in de hoofdstad Kigali de prijsuitreiking werd gehouden, voordat hij de beker in handen kreeg.

Heleboel ideeën

Verstappen kijkt ook al uit naar 2025: "We waren niet op ons best in het midden van het seizoen. Aan het einde van het seizoen werden we weer wat competitiever. Dus ja, we moeten gewoon echt aan de bak om de auto te proberen te verbeteren. We hebben een heleboel ideeën die we willen verwezenlijken en ik hoop dat we weer competitief uit de startblokken kunnen komen en dat we voor overwinningen kunnen vechten. Ik denk echter dat een boel teams aan de kop van het veld dichtbij elkaar zullen zitten. Voor het kampioenschap is dat geweldig."

