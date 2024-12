Max Verstappen heeft vrijdag in Rwanda zijn taakstraf uitgevoerd door een goed doel te helpen in het Afrikaanse land waar ook de Awards op vrijdag gehouden worden. Verstappen kreeg deze taakstraf na het gebruiken van het 'F-woord' in een persconferentie van de FIA. De Nederlander reageert vanuit Rwanda.

Verstappen was aanwezig bij een grassroots-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club (RAC) waar kinderen geholpen worden om een kans te krijgen in de auto- en motorsport. Bij Verstappen.com is een reactie van Verstappen te lezen op zijn uitgevoerde taakstraf in Rwanda. “Alles wordt duurder dus het is goed om dit betaalbaar initiatief voor kinderen in hun eigen land te hebben. Het is een mooie mogelijkheid en hopelijk stimuleert het deze kinderen om coureur of engineer te worden.”

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over kansen in Afrika

Max vervolgt: “Er is hier veel potentieel en er wordt aan gewerkt om iedereen te enthousiasmeren. Het maakt niet uit waar ter wereld je vandaan komt en daarom is het volgens mij ook belangrijk dat we nu hier zijn. Hopelijk komen er binnen vijf of tien jaar coureurs uit deze regio omhoog op de autosportladder.”

Gerelateerd