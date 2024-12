Max Verstappen is eindelijk klaar na een lang en slopend Formule 1-seizoen en voordat hij op vrijdag zijn bokaal op gaat halen voor het pakken van de wereldtitel, sprong hij op donderdag eerst nog even in zijn gaming set-up. Het leverde een kostelijk moment op met simulator test & development driver Rudy van Buren.

Na enkele zeer intensieve maanden, hebben de coureurs rust te pakken met de welverdiende winterstop. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby, vlak voordat hij richting Rwanda zou vertrekken voor het FIA-prijzengala.

Gekibbel op de stream

Zoals gebruikelijk leveren de livestreams de nodige kostelijke momenten op, zo ook afgelopen donderdag. Aan het begin van de livestream schakelde Verstappen de hulp van sim-coureur Van Buren in om hem te helpen met zijn auto. "Rudy, wat vind je van mijn auto?, vraagt hij aan zijn Red Bull-collega. "Waar ben je?", vraagt hij hem vervolgens. Verstappen zegt vervolgens dat hij even op de stream moet kijken, waarna het gesprek nog even doorgaat in het Nederlands. Team Redline-teamgenoot Gianni Vecchio is niet gediend van het Nederlands taalgebruik: "Grappig wel, in de serviceovereenkomst staat dat de taal in de discord Engels is", zegt hij. Verstappen moet er niks van weten: "Ja, maar ik doe what the fuck ik wil!"

max asking rudy to look at his car (and rudy saying he’ll open the stream just for him despite not having a twitch)



gianni: i find it funny, in the service agreement it says that the language in the server is english, in discord



max: yeah but also i do wtf i want!



DIVAAA pic.twitter.com/cknZLY0l8L — nini (@SCUDERIAFEMBOY) December 12, 2024

