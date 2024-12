In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Helmut Marko naar buiten met het nieuws dat er deze week nieuws gaat komen over wie er in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat zijn, liet de Oostenrijker ook weten dat er voorzichtigheid moet zijn rondom Red Bull richting 2025, had Eddie Jordan een tip voor Lewis Hamilton en ging Gianpiero Lambiase in op 'beangstigend' nieuws rondom Verstappen voor de rest van F1. Dit is de GPFans Recap van 16 december.

Artikel gaat verder onder video

Lambiase ziet Verstappen alleen maar beter worden: 'Moet beangstigend zijn voor de rest'

Gianpiero Lambiase is van mening dat het voor de rest van de F1-coureurs 'beangstigend' moet zijn dat Max Verstappen, inmiddels viervoudig wereldkampioen, alleen maar beter en beter wordt. Meer lezen over wat Lambiase te zeggen had over Verstappen en wat er voor de concurrentie zo angstaanjagend is richting de komende jaren? Klik hier!

Verstappen onthult gevoerde gesprekken met Mercedes: 'Was constructief en open'

Max Verstappen heeft zich al vaak over zijn pensioen in F1 gesproken, maar de Nederlander heeft nu eerlijk toegegeven dat hij tijdens het seizoen 2024 - een moeizaam seizoen voor Red Bull Racing - gesprekken heeft gevoerd met een ander team over de toekomst: Mercedes. Meer lezen over hoe die gesprekken gingen en waarom Verstappen toch besloot te blijven bij Red Bull voor het seizoen 2025. Klik hier!

Marko onthult moment van bekendmaking toekomst Pérez bij Red Bull Racing

De toekomst van Sergio Pérez is momenteel het enige wat voor 2025 nog duidelijk moet worden als het gaat om de grid, aangezien dit ook effect gaat hebben op het laatste stoeltje bij Visa Cash App RB. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft aangegeven wanneer de fans duidelijkheid mogen verwachten. Meer lezen over wanneer Marko verwacht dat er duidelijkheid gaat komen over wie er in 2025 teamgenoot van Verstappen is? Klik hier!

Jordan geeft Hamilton een tip: "Dit is het moment om te gaan"

Lewis Hamilton gaat na de winterstop beginnen aan zijn volgende klus bij het team van Ferrari. Eddie Jordan vraagt zich af of het wel slim is van de Britse coureur om daar nog de strijd aan te gaan met Charles Leclerc en denkt dat het verstandig is om de koningsklasse met opgeheven hoofd te verlaten. Meer weten over wat Jordan voor tip heeft voor de zevenvoudig wereldkampioen, die in 2025 voor Ferrari gaat rijden? Klik hier!

Marko waarschuwt Verstappen en fans: 'Er zullen veranderingen zijn in het team'

Helmut Marko heeft duidelijk gemaakt richting Max Verstappen en zijn fans dat Red Bull Racing richting 2025 wat veranderingen door moet gaan voeren op belangrijke plekken en dat dit impact kan hebben op de prestaties. Meer lezen over wat voor waarschuwing Marko in huis heeft richting de winterstop en 2025. Klik hier!

Gerelateerd