Max Verstappen heeft zich al vaak over zijn pensioen in F1 gesproken, maar de Nederlander heeft nu eerlijk toegegeven dat hij tijdens het seizoen 2024 - een moeizaam seizoen voor Red Bull Racing - gesprekken heeft gevoerd met een ander team over de toekomst: Mercedes.

Door het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, het vertrek van meerdere topmannen (zoals bijvoorbeeld Adrian Newey) en de RB20 die minder was dan zijn voorgangers, kwamen er ondanks een contract tot eind 2028 geruchten over de toekomst van de Nederlander. Zeker nadat ook adviseur Helmut Marko bij Red Bull onder druk kwam te staan. De Nederlander kon op interesse en een charmeoffensief van Mercedes-teambaas Toto Wolff rekenen, terwijl ook Aston Martin in de geruchten veel te vinden was. Uiteindelijk maakte Verstappen daar zelf een einde aan door te zeggen dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull rijdt, maar over 2026 en daarna heeft de Nederlander nog niks gezegd.

Verstappen onthult gesprekken met Wolff en Mercedes

Nu blijkt dat de Nederlander op de achtergrond wel degelijk met in ieder geval Mercedes gesprekken heeft gevoerd over een toekomstige overstap. In Simply Lovely, het eindjaarsinterview met Viaplay, is Verstappen open en doet hij een eerlijke onthulling aan de buitenwereld. "Je spreekt altijd met elkaar, en ik lieg er niet om dat we [hij en Mercedes/Wolff] samen hebben gezeten [rondom GP Miami]. Dat is op zich ook geen probleem, denk ik. Uiteindelijk is het toch heel fijn waar ik nu zit."

Verstappen over gesprekken met Wolff en Mercedes

Over de inhoud van die gesprekken wil Verstappen niks kwijt, maar wel over de manier waarop het gesprek verliep. "Ik denk dat we [Wolff en hij] hele constructieve gesprekken hebben gehad. Ik denk dat altijd iedereen heel open en eerlijk naar elkaar is geweest, maar aan de andere kant ben ik ook heel loyaal naar mijn eigen team. Ik voel me daar gewoon thuis, dus dan valt er op het moment niet heel veel te halen. Ik ben nog heel jong, dus er kan in de toekomst ook nog heel veel gebeuren."

