Gianpero Lambaise is van mening dat het voor de rest van de F1-coureurs 'beangstigend' moet zijn dat Max Verstappen, inmiddels viervoudig wereldkampioen, alleen maar beter en beter wordt.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst kampioen in F1 en heeft sindsdien meerdere records op zijn naam geschreven door in 2022 en 2023 op dominante wijze kampioen te worden bij de coureurs. In 2024 was de Nederlander na een goeie start niet zo dominant meer, omdat de auto van Red Bull niet meer zo snel was en McLaren en Ferrari over de regerend wereldkampioen bij de constructeurs gingen. Toch trok Verstappen zijn vierde titel op rij over de streep, wederom met Lambiase als race engineer.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Is Aston Martin de slapende reus in de Formule 1?

Lambiase ziet 'beangstigende' Verstappen

Lambiase stelt tegenover Viaplay dat de concurrentie in angst naar de komende jaren toe moet leven. De engineer van de Nederlander ziet Verstappen namelijk alleen maar beter en beter worden. “Ik denk dat dit het probleem is voor de andere coureurs over Max. Hij is een beest dat jaar na jaar beter wordt. .Net als je denkt dat hij zijn piek heeft bereikt, maakt hij weer een nieuwe stap. En dat moet beangstigend zijn voor iedereen op de grid.”

Gerelateerd