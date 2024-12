Lewis Hamilton gaat na de winterstop beginnen aan zijn volgende klus bij het team van Ferrari. Eddie Jordan vraagt zich af of het wel slim is van de Britse coureur om daar nog de strijd aan te gaan met Charles Leclerc en denkt dat het verstandig is om de koningsklasse met opgeheven hoofd te verlaten.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Geloof

In Abu Dhabi reed de coureur uit Stevenage zijn allerlaatste rit voor het team van Mercedes en na een illustere carrière, waarin hij zes wereldtitels met ze pakte, was het dus na zondag tijd om afscheid te nemen voor zijn aankomende werkgever, Ferrari. Hoewel Hamilton grote indruk maakte in zijn laatste race, was dat niet altijd het geval dit jaar. Jordan twijfelt dan ook aan de komende periode van Hamilton: "Als je er niet voor de volle honderd procent in gelooft, ben je genaaid. Begrijp je dat?", vraagt hij zich hardop af in de Formula For Success-podcast.

Vertrek bij Ferrari

De oud-teambaas vervolgt: "Bij geloof, zelfs al is het maar voor 99,9 procent, dan betekent het dat er dat piepkleine ding is dat in je hoofd het gevoel geeft dat je misschien niet meer het zelfvertrouwen of de vaardigheden hebt", stelt Jordan. Inmiddels is het zo dat Carlos Sainz vertrokken is voor een avontuur bij Williams, al zou Ferrari er volgens hem goed aan doen om de hele boel nog om te draaien: "Eerlijk gezegd zou ik als ik Ferrari was het boek sluiten en een uitweg vinden. Een klein bericht aan jou, Lewis. Je bent in de ogen van de meeste mensen de beste coureur aller tijden. Denk altijd na over het beste vertrek. Dit is het moment om te gaan. Je bent een geweldige ambassadeur en we houden van je. Maar zet jezelf niet in een positie waar we minder over je gaan denken. Dat is alles wat ik wil zeggen.

