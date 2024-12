In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag lieten Joe Saward en Jack Plooij zich gelden over zowel het geld dat Sergio Pérez bij een afscheid wil hebben van Red Bull als de mogelijke teamgenoot die Verstappen in 2025 krijgt, ging Toto Wolff in op of Lewis Hamilton door twee races in 2021 als coureur is veranderd en liet Johnny Herbert van zich horen over zijn rol als steward. Dit is de GPFans Recap van 15 december.

Artikel gaat verder onder video

'Gedonder in de glazen bij Red Bull: Pérez wil geld zien tijdens onderhandelingen'

De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing leek vorige week en deze week al in zijn nadeel beslecht te zijn, maar een officieel bericht is er nog niet. Hier is een reden voor, weet Jack Plooij te melden. Meer lezen over wat Plooij te zeggen heeft over de huidige situatie bij Red Bull omtrent het stoeltje naast Verstappen? Klik hier!

Herbert komt voor zichzelf op als steward: 'Het is een moeilijke baan'

Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en dit jaar vaak in opspraak geraakt als steward in F1, stelt dat het zijn van een steward in de koningsklasse niet makkelijk is. Ondanks dat stelt hij dat de relaties die hij had binnen F1 niet veranderd zijn door zijn rol dit seizoen. Meer lezen over wat Herbert over 2024, zijn eigen rol bij de FIA en zijn relaties binnen F1 te zeggen heeft? Klik hier!

Formule 2-test stilgelegd om bijzondere reden, Verschoor klokt zevende tijd in Abu Dhabi

Na de Formule 1 was het de beurt aan het FIA Formule 2-kampioenschap om te testen op het Yas Marina Circuit. Joshua Dürksen zette de snelste tijd neer, maar het interessantste moment was een van de rode vlag-situaties. Een van de sessies werd stilgelegd om een opmerkelijke reden. Meer lezen over hoe de F2 test in Abu Dhabi is verlopen en hoe deze om een bijzondere reden stil werd gelegd? Klik hier!

Wolff over impact GP Abu Dhabi en DSQ in Brazilië in 2021 op Hamilton

Toto Wolff heeft onthuld of de diskwalificatie in Brazilië tijdens het seizoen 2021 en de race in Abu Dhabi de laatste jaren impact hebben gehad op Lewis Hamilton als coureur. Meer lezen over wat Wolff te zeggen had over de twee races in 2021 en de impact die het had op Mercedes en op de coureur Hamilton? Klik hier!

Plooij weet het zeker: 'Lawson teamgenoot Verstappen in 2025, Hadjar naast Tsunoda'

Het hele seizoen hangt er al een vraagteken boven het hoofd van Sergio Pérez en zijn toekomst. Wie wordt er teamgenoot van Max Verstappen in 2025? Jack Plooij denkt het te weten. Meer lezen over wat Plooij te melden heeft over de verdeling voor volgend seizoen in F1 bij Red Bull Racing en Visa Cash App RB? Klik hier!

Gerelateerd