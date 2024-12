Na de Formule 1 was het de beurt aan het FIA Formule 2-kampioenschap om te testen op het Yas Marina Circuit. Joshua Dürksen zette de snelste tijd neer, maar het interessantste moment was een van de rode vlag-situaties. Een van de sessies werd stilgelegd om een opmerkelijke reden.

De Grand Prix van Abu Dhabi werd afgelopen zondag verreden en het was de laatste race van het F1-seizoen. De dinsdag daarna werd de laatste testdag van de koningsklasse gehouden met alle 20 auto's, waarvan de helft voor rookies en de andere helft voor de ervaren coureurs die de Pirelli-banden voor 2025 aan de tand mochten voelen. De baan werd daarna voor drie dagen vrijgemaakt voor de FIA Formule 2. Victor Martins was het snelst voor ART Grand Prix op de woensdagochtend met een 1:36.799, voordat Jak Crawford op de woensdagmiddag verbeterde in zijn DAMS-bolide.

Verschoor P7 en bijzondere rode vlag

Dürksen stond na de donderdagochtend bovenaan met een 1:35.583. Deze rondetijd van de AIX Racing-coureur zou niet meer verbeterd worden. FIA World Endurance Championship-titelwinnaar Nico Varrone nam de auto van de Paraguayaan over en werd op de donderdagmiddag eerste met een 1:36.533. Martins was weer rap op de vrijdagochtend met een 1:35.773. De test werd op de vrijdagmiddag afgesloten met een 1:37.351 van Campos-coureur Pepe Martí. Richard Verschoor was de enige Nederlander in het veld. Hij kwam tijdens de test uit voor MP Motorsport en zal dat tevens doen tijdens het F2-seizoen van 2025. Zijn beste tijd was een 1:35.894, goed voor de tweede plek op de donderdagochtend en de zevende plaats over de gehele test.

Aan het begin van de F2-test in Abu Dhabi konden er weinig kilometers gemaakt worden. De rode vlaggen werden meermaals gezwaaid, vanwege een "technische reden", zo werd omgeschreven door de wedstrijdleiding op de tijdenlijst. Het zou volgens Feeder Series-journalist Michael McClure, die aanwezig was op het Yas Marina Circuit, zijn gegaan om problemen met de DRS. Omdat de achtervleugel maar niet open wilde gaan, besloot de FIA om de sessie gewoon zonder DRS te doen. De teams uitten hun onvrede en dus kwam de rode vlag nog een keer uit, totdat een oplossing kon worden gevonden. Gelukkig kon de rest van de test zonder al teveel problemen worden afgemaakt.

Bij de Formule 1 is het een keer gebeurd dat de DRS het niet deed tijdens een race. Tijdens de eerste 18 van de 55 ronden van de Abu Dhabi Grand Prix van 2019 kon de achtervleugel niet open door problemen met het signaal tussen de auto's en de wedstrijdleiding.

