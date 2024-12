Het F2-seizoen 2024 is afgelopen weekend ten einde gekomen en het seizoen 2025 begint in maart pas, maar inmiddels kennen we al een paar coureurs die komend seizoen hun kunsten mogen vertonen tijdens F1-weekenden. Dit is de voorlopige grid voor het F2-seizoen 2025, inclusief een Nederlander.

In 2024 werd Gabriel Bortoleto, nadat hij in 2023 kampioen in F3 was geworden, kampioen door Isack Hadjar te verslaan. Paul Aron werd derde, voor Zane Maloney en Jak Crawford. Richard Verschoor zou op de achtste plaats eindigen en een goed seizoen kennen waarin hij meerdere zeges door technische fouten van zijn team als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

Grid 2025

In 2025 gaan we Verschoor wederom in actie zien. Dit keer zal het zijn namens het Nederlandse MP Motorsport, dat de Nederlandse coureur weer terug ziet keren bij het team. De teamgenoot van Verschoor bij het Nederlandse team gaat Oliver Goethe zijn, die onderdeel is van Red Bull Racing. Het andere Nederlandse team, Van Amersfoort Racing, heeft nog geen enkele coureur bekendgemaakt. Dit geldt overigens ook voor AIX Racing.

Overige grid

Een paar teams hebben net zoals MP Motorsport hun hele line-up voor 2025 al bevestigd. Hitech gaat 2025 in F2 in met Dino Beganovic en Luke Browning als sterke line-up voor 2025, terwijl Prema heeft gekozen voor Gabriele Minì en Sebastián Montoya. Bij Campos Racing hebben ze al bekengemaakt dat Arvid Lindblad, in 2024 actief in F3 en onderdeel van de opleiding van Red Bull, in F2 namens het Spaanse team in actie gaat komen samen met Pepe Martí. Jak Crawford, talent van Aston Martin, mag het bij DAMS gaan laten zien met Kush Maini als teamgenoot, terwijl Invicta Racing komend seizoen Leonardo Fornaroli een kans gaat geven in F2 met Roman Stanek als teamgenoot.

Dan nog wat teams die nog een coureur moeten aankondigen voor 2025 en dus op de helft zijn. Trident zal met Max Esterson het seizoen 2025 ingaan. Bij ART mag Ritomo Miyata het gaan laten zien. Tot slot Rodin, dat met Christian Mansell aan het F2-seizoen 2025 gaat beginnen. Al deze teams moeten hun tweede coureur nog bekend gaan maken.

Gerelateerd