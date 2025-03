De Formule 2 en Formule 3 racen vaak tijdens raceweekenden in de Formule 1 twee races en bestaat uit coureurs die hopen dit seizoen veel indruk te maken als talent richting de koningsklasse. De stand van zaken na de eerste twee races van de raceklassen in Australië.

Vorig jaar waren het Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli die kampioen werden in F2 en F3 respectievelijk. Vanuit F2 zijn veel coureurs, zoals Isack Hadjar, Oliver Bearman en Kimi Antonelli naast Bortoleto naar F1 gegaan, terwijl er vanuit F3 veel coureurs zijn gepromoveerd naar F2. Richard Verschoor is dit seizoen wederom actief in F2, terwijl Laurens van Hoepen weer zal rijden in F3.

Stand F2

In de Formule 2 opende Joshua Dürksen het seizoen met een zege in Melbourne voor Luca Fornaroli en Luke Browning. Richard Verschoor eindigde netjes als vierde. De tweede race van het weekend ging wegens de regen echter niet door, waardoor het bij alleen de sprintrace race bleef.

Dürksen gaat hierdoor met tien punten aan de leiding, gevolgd door Fornaroli en Browning. Verschoor vinden we terug op P4, voor Roman Stanek. Bij de constructeurs staat Invicta Racing met twaalf punten bovenaan, voor AIX Racing en Hitech. MP Motorsport staat op P5, Van Amersfoort Racing puntloos negende.

Stand F3

In de Formule 3 werden wel gewoon twee races gereden. Rafael Câmara maakte indruk tijdens het openingsweekend. Hij won de hoofdrace in lastige omstandigheden met overmacht voor Noah Stromsted en Théophile Naël. Van Hoepen werd twaalfde in deze race, maar in de sprintrace viel hij uit. In deze sprintrace won Santiago Ramos voor Martinius Stenshorne en Roman Bilinski.

DRIVER STANDINGS!



We’ve got an all-rookie top three after our first round of racing 👀#F3 #AusGP pic.twitter.com/wyiN9CCoQ3 — Formula 3 (@Formula3) March 16, 2025

In het kampioenschap staat Camara met 28 punten op P1, voor Naël en Stromsted. Deze coureurs hebben negen en tien punten respectievelijk achterstand op Camara na het eerste raceweekend. Van Hoepen vinden we terug op P18. Bij de constructeurs staat Trident op P1 met 54 punten. Van Amersfoort Racing staat op P2 met een straatlengte achterstand (29 punten), met AIX Racing op P3 en MP Motorsport met tien punten op P7.

