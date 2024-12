Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en dit jaar vaak in opspraak geraakt als steward in F1, stelt dat het zijn van een steward in de koningsklasse niet makkelijk is. Ondanks dat stelt hij dat de relaties die hij had binnen F1 niet veranderd zijn door zijn rol dit seizoen.

De klachten namen vooral toe na wat opvallende straffen, waaronder voor Max Verstappen. Tegenover CoinPoker gaat Herbert in op zijn seizoen 2024 en de rol die hij als steward heeft gespeeld in F1. "In de paddock gaat het leven echter gewoon verder." Tijdens de laatste triple header van het seizoen was Herbert geen steward, nadat er kritiek was geweest op hem als persoon vanwege zijn achtergrond bij McLaren. "Ja, je hebt je meningsverschillen en frustraties, maar je gaat gewoon door. Dat is de enige manier. Iedereen weet dat steward zijn een moeilijke baan is. Ik heb niet het gevoel dat het invloed heeft gehad op de relaties die ik in de paddock heb. Iedereen heeft genoeg respect voor elkaar."

Herbert ziet coureurs 'saamhorig' zijn richting FIA

Herbert heeft gemerkt dat de coureurs dit jaar meer verenigd waren dan ooit tevoren en is van mening dat 2024 zelfs het 'meest controversiële' jaar ooit in F1 is geweest, zelfs boven het seizoen 2021 dus. "2024 was mijn eerste jaar terug [als steward voor de FIA in F1]. Het was het meest controversiële jaar ooit. Niet alleen in de stewardskamer, maar ook wat er binnen de teams gebeurt. De coureurs zijn meer dan ooit verenigd als groep. Ze hebben sterke meningen. Ik heb in meer dan dertig jaar niet zo'n saamhorigheid gezien. Het is goed dat ze inspraak hebben. Hoe meer ze dat hebben, hoe meer er naar hen geluisterd wordt, en dat is belangrijk. In de paddock gaat het echter gewoon verder."

Betaalde stewards in F1?

Momenteel zijn stewards in F1 op vrijwillige basis aan het werk, maar de coureurs zouden graag willen zien dat ze in vaste dient worden genomen en er salarissen worden uitgedeeld. FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte al duidelijk dat dit best kan, als de coureurs dit willen betalen. Zo niet, dan blijft de situatie zoals die nu is.

