Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Qatar een zeer zeldzame straf: een stop-and-go penalty. McLaren lijkt het niet met de straf eens te zijn en wilde een volledige verklaring krijgen van de FIA. Fans op social media vonden de straf al helemaal te zwaar. De stop-and-go was echter volledig zijn eigen schuld en dik verdiend.

Halverwege de Formule 1-wedstrijd op het Lusail International Circuit lag er een spiegel in het midden van de baan richting de eerste bocht. Alexander Albon was deze kwijtgeraakt. Wedstrijdleider Rui Marques vond dat er geen neutralisatie nodig was, omdat de Williams-spiegel niet op de racelijn lag. De safety car zou overdreven zijn geweest en bij de virtual safety car zou de snelheid van alle auto's alsnog te hoog zijn geweest voor een marshal om veilig de baan over te steken. Wel lag de spiegel op een van de weinige inhaalplekken. Valtteri Bottas kreeg de blauwe vlaggen te zien en ging op het rechte stuk aan de kant. Hij zag de spiegel niet liggen en reed eroverheen, en de stukjes koolstofvezel verspreidden zich over het asfalt. Carlos Sainz en Lewis Hamilton liepen allebei een lekke band op, maar of dat het gevolg was van de brokstukken, is niet met zekerheid te zeggen.

Dubbelgeel

Marshals langs de kant van de baan besloten met de dubbele gele vlaggen te zwaaien. "Elke coureur die het dubbel gezwaaide geel van een marshalsector passeert, moet flink snelheid verminderen en bereid te zijn van richting te veranderen of te stoppen", leest het handboek van de FIA. Max Verstappen kreeg alleen de vlaggen te zien, maar ging duidelijk van zijn gas. Toen Norris eraan kwam, ging het lichtpanel net aan, maar de dubbel gezwaaide gele vlaggen hingen nog steeds uit en waren duidelijk te zien. Hij ging vol gas door. Bottas, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc remden ook af. Sergio Pérez kwam als volgende voorbij, maar toen trokken de marshals de vlaggen in en was de rood-en-geel-gestreepte vlag te zien om aan te geven dat er brokstukken liggen. Daar hoeft niet voor afgeremd te worden.

Red Bull naar de stewards

Uit de telemetrie blijkt dat Norris met meer dan 320 kilometer per uur door het dubbelgeel ging, zo'n 80 kilometer per uur harder dan Verstappen. De McLaren-coureur won er meer dan zes tienden van een seconde mee. Dat viel Verstappen meteen op en hij riep Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase via de boardradio op om het te onderzoeken en te melden bij stewards. Die gaven Norris vervolgens een stop-and-go penalty van 10 seconden. Dat is de zwaarste straf die aan een Formule 1-coureur uitgedeeld kan worden, op een diskwalificatie of schorsing na. McLaren leek de stop-and-go te zwaar te vinden. "Wij verwachten dat deze zaak, waarin zo'n zware straf is opgelegd, door de FIA wordt herzien. Naar onze mening is er zeker ruimte voor verbetering", zei teambaas Andrea Stella tegenover de aanwezige media. Veel fans op social media vonden ook dat een straf terecht zou zijn geweest, maar niet meer dan een tijdstraf van 5 of 10 seconden.

Norris vindt het zelf terecht

Bij een stop-and-go penalty moet je door de pitstraat, 10 seconden bij je team wachten en daarna weer vertrekken. Je verliest er dus ongeveer een halve minuut mee. Norris zakte terug van Verstappen onder druk zetten in de strijd om de overwinning naar de tiende plaats. De Brit zelf vond de straf wel terecht. "Als ik heb gedaan wat zij beweren, dan neem ik aan dat zij de juiste straf uitdelen. Ik heb het team teleurgesteld. Het team gaf me een geweldige auto, met gemak de snelste. En ik heb het verkloot. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Ik ben geen idioot. Als er een gele vlag hangt, weet ik dat ik langzamer moet rijden. Dat is regel nummer één, dat leer je in het karten. Maar om de een of andere reden heb ik dat vandaag niet gedaan, omdat ik het niet heb gezien of het gemist heb", vertelde hij in Qatar.

Stop-and-go is standaardstraf

Het is verfrissend om te zien dat een coureur het eens is met een straf die hij heeft gekregen, ook al zijn het team en de fans dat niet. En hij heeft gelijk: de stop-and-go penalty, zo'n zware straf, was terecht. De kritiek op de Formule 1 kwam, omdat de dubbel gezwaaide gele vlaggen niet nodig waren voor een spiegeltje die op de baan lag. En ook dat klopt. De marshals horen een onderdeel dat niet op de racelijn ligt, niet aan te geven met dubbelgeel. Een enkele gele vlag of de rood-geel-gestreepte vlag is daarvoor meer dan genoeg. Dubbelgeel is meer bedoeld voor wanneer de baan geblokkeerd is door een crash met meerdere auto's.

Maar dat de marshals fout zaten, betekent niet dat je het heft in eigen handen mag nemen als coureur en zelf mag beslissen of die dubbelgeel daar hoort of niet. Je moet je te allen tijde houden aan wat de marshals aangeven en waar ze je voor waarschuwen. Dus was het terecht om dubbelgeel te gebruiken voor een spiegeltje? Nee. Was de zwaarste straf terecht voor het feit dat Norris niet afremde? Absoluut.

Het is vroeger, binnen en buiten de Formule 1, meermaals voorgekomen dat marshals in gevaar werden gebracht, omdat een coureur het dubbelgeel niet zag of het gewoon negeerde. Daarom moet hier altijd streng op worden gecontroleerd en zwaar op worden bestraft.

Overigens is de stop-and-go de standaardstraf voor het missen van het dubbelgeel. Het ligt in lijn met Nicholas Latifi en Nikita Mazepin, die op de Red Bull Ring in 2021 het dubbelgeel negeerde in de laatste ronde na een crash tussen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen, en met Räikkönen, die op Spa-Francorchamps in 2017 het dubbelgeel negeerde voor de stilgevallen Red Bull van Verstappen.

