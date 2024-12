In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er meer geruchten naar buiten over wat Max Verstappen achter de schermen gezegd zou hebben tegen George Russell, haalde Christijan Albers woest uit naar de FIA na de huldiging van Verstappen in Las Vegas, kwamen er geruchten op gang omtrent Valtteri Bottas en Red Bull en liet Verstappen duidelijk merken dat hij de testdag in Abu Dhabi over gaat slaan. Dit is de GPFans Recap van 3 december.

Foutje of meer aan de hand? Officiële F1-store plaatst Bottas bij Red Bull-coureurs

Sergio Pérez zijn toekomst zou volgens de geruchten al door Red Bull Racing bepaald zijn. Isack Hadjar lijkt momenteel de voornaamste kandidaat, maar de officiële website van de Formule 1 "verraadt" een hele andere naam die niet uit de familie van Red Bull komt. Meer lezen over wie er op de site van Red Bull Racing te vinden was? Klik hier!

Verstappen niet in actie tijdens afsluitende testdag Abu Dhabi: "Wens ze veel succes"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft bevestigd dat hij naast op vrijdag de eerste vrije training niet te gaan rijden in Abu Dhabi ook niet aanwezig te zijn tijdens de testdag in Abu Dhabi die na de race volgt. Met die test wordt het einde van het Formule 1-seizoen officieel ingeluid. De Nederlander gaat echter vroegtijdig op vakantie. Meer lezen over waarom Verstappen de testdag in Abu Dhabi laat schieten? Klik hier!

Alonso over straf Verstappen in Qatar: 'Volgend weekend ga ik dat ook doen'

Max Verstappen werd in Qatar gestraft voor het feit dat hij in een langzame ronde 'een gevaarlijke situatie' veroorzaakte voor George Russell. De straf zorgde voor de nodige vraagtekens, maar Fernando Alonso verklapt - met een knipoog - alvast dat hij in Abu Dhabi ook een 'Verstappen-straf' gaat 'aannaaien' bij een mede-coureur. Meer lezen over hoe Alonso reageerde op de straf die Verstappen afgelopen weekend in Qatar vanuit de FIA kreeg? Klik hier!

Verstappen waarschuwde Russell na stewardsmeeting: 'Ik pak je terug'

Max Verstappen en George Russell zijn sinds het raceweekend in Qatar het gespreksonderwerp in F1. Verstappen liet na afloop nogal merken dat hij niet blij was met de Brit, vooral vanwege de manier waarop Russell hem een tijdstraf zou hebben 'aangenaaid' bij de stewardsmeeting. De Red Bull-coureur zou na afloop van deze ontmoeting een waarschuwing hebben uitgedeeld aan de Brit, zo meldt Autosport. Meer lezen over wat Verstappen gezegd zou hebben tegen Russell? Klik hier!

Albers begrijpt niets van "fucking schandalige" huldiging Verstappen: "Ben het spuugzat"

Christijan Albers, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, is het naar eigen zeggen spuugzat en noemt de manier waarop Max Verstappen in Las Vegas gehuldigd werd na het behalen van zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap "fucking schandalig". Dit werd gedaan naast de top drie van die race. Meer lezen over wat Albers te zeggen had over de huldiging van de Nederlander, viervoudig wereldkampioen in F1, in Las Vegas? Klik hier!

