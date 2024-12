Red Bull Racing lijkt voor het aankomende seizoen veranderingen aan te gaan brengen aan de rijderspool, waarbij het hoofd van Sergio Pérez op het hakblok ligt. Isack Hadjar lijkt momenteel de voornaamste kandidaat, maar de officiële website van de Formule 1 "verraadt" een hele andere naam.

De dagen van Pérez als teamgenoot van Max Verstappen lijken geteld te zijn. Op maandag pakken diverse grote mediakanalen wereldwijd uit met het nieuws dat de Oostenrijkse formatie genoeg heeft gezien en besloten heeft om na dit seizoen afscheid te nemen van de zwaar tegenvallende routinier. Het verschil tussen Pérez en Verstappen is gedurende het seizoen alleen maar groter geworden en de prestaties die hij op de mat legt, zijn simpelweg topteamonwaardig. Het heeft ervoor gezorgd dat Red Bull echt niks anders meer lijkt te kunnen doen dan een nieuwe coureur naast de Nederlander te posteren, ondanks de financiële consequenties.

Blunder in officiële F1-store

Hoewel Franco Colapinto lange tijd op pole position leek te liggen, zou men volgens de berichten nu ervoor gekozen hebben om toch vanuit de eigen talentenpool te werk te gaan. Hadjar schuift in dat geval door naar VCARB, terwijl Yuki Tsunoda of Liam Lawson mag promoveren naar het topteam. Toch is er nu een opmerkelijke andere naam te vinden onder de Red Bull-coureurs in de officiële store van de Formule 1: Valtteri Bottas. Weet men daar meer dan wij? Is Bottas dan in beeld om Pérez te vervangen als teamgenoot van Verstappen, of zou de Fin - die niet verder mag bij Sauber - gepolst zijn om reservecoureur bij de Oostenrijkers te worden?

Puur toeval of weet de officiële website van de Formule 1 meer dan wij? Wanneer je de Red Bull-sectie bezoekt, staat Valtteri Bottas als coureur bij het team vermeldt 😮 pic.twitter.com/zm8QDZH7wY — GPFans NL (@GPFansNL) December 2, 2024

