Max Verstappen heeft bevestigd dat hij niet aanwezig is tijdens de testdag in Abu Dhabi volgende week, waarmee officieel het einde van het Formule 1-seizoen wordt ingeluid. De Nederlander gaat vroegtijdig op vakantie.

Voor veel fans betekent het vallen van de vlag in Abu Dhabi aanstaande zondag het einde van het Formule 1-seizoen, maar het overgrote deel van de rijders moet echter nog even wachten met het pakken van hun koffers. Op de dinsdag na de laatste Grand Prix van het jaar, wordt er namelijk traditiegetrouw nog een testdag afgewerkt op het Yas Marina Circuit. Teams geven rookies hier vaak de kans op wat meters te maken in een Formule 1-wagen, maar ook rijders die van team wisselen, gebruiken deze testdag vaak om voor het eerst kennis te maken.

Testdag Abu Dhabi

Zo zal Carlos Sainz de testdag in een overall van Williams afwerken, terwijl Esteban Ocon voor het eerst achter het stuur van een Haas zal stappen. Yuki Tsunoda krijgt daarnaast de kans om te laten zien wat hij waard is in een auto van Red Bull Racing. Hoe de Japanner het zal doen in de auto van de viervoudig wereldkampioen, zal Verstappen echter een worst zijn. De Nederlander is niet van plan na aanstaande zondag nog lang in Abu Dhabi te blijven hangen:"Die [testdag] sla ik even over", zo bevestigt hij tegenover de aanwezige media in Qatar, dat hij niet deel zal nemen: "Ik wens ze allemaal veel succes. Ik ga niet eens kijken."

Kort weekend voor Verstappen

Het laatste Formule 1-weekend van het seizoen is sowieso al een ingekort weekend voor Verstappen. De eerste vrije training op vrijdag zal hij namelijk ook aan zich voorbij laten gaan. Isack Hadjar mag dan plaatsnemen in de RB20 van de Limburger. Teams zijn het in de koningsklasse verplicht om twee keer per seizoen een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Beide vaste coureurs moeten hierbij één keer langs de kant gehouden worden. Op Yas Marina is het de beurt aan Verstappen.

