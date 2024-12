Christijan Albers is het naar eigen zeggen spuugzat en noemt de manier waarop Max Verstappen in Las Vegas gehuldigd werd na het behalen van zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap "fucking schandalig".

Max Verstappen legde tijdens de Grand Prix van Las Vegas eind november beslag op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander werd echter vijfde in de race, waardoor hij niet op het podium verscheen. In de koningklasse van de autosport wordt er geen speciaal podium of een huldiging georganiseerd als een rijder beslag legt op het wereldkampioenschap. Dit gebeurt aan het eind van een jaar tijdens het gala van de FIA. Verstappen voldeed na afloop van de race aan zijn mediaverplichtingen, maar hij verscheen vrij weinig in beeld.

Huldiging Verstappen

Christijan Albers begrijpt daar niets van: "Weet je waar ik écht klaar mee ben? Echt hélemaal spuugzat van ben... Ik vind het echt fucking - sorry voor mijn taalgebruik - schandalig hoe het geregeld is als je wereldkampioen wordt", klinkt het in de podcast van De Telegraaf. "Ik vind dat ze twee podiums moeten hebben. Een voor de race zelf, dat begrijp ik. Eén, twee en drie. En dan moet er een apart blok komen waar hij [Verstappen] op dat moment gehuldig wordt."

Albers uit felle kritiek

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Dat er aan het eind van het seizoen nog een huldiging komt met een gala, dat begrijp ik. Maar je kan niet voor de hele wereld met 24 races... Zo'n lullig dingetje doen. Zeker als je vierde of vijfde wordt, dat is echt dramatisch. Dat meen ik serieus. Dat ze dat na zo veel jaar nog steeds niet voor elkaar hebben. Het loopt altijd met een sisser af, dat is niet oké. Nieuwe mensen die kijken, denken: hij is wereldkampioen. Waar is hij?"

