Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 maart 2023 12:01 - Laatste update: 12:37

De seizoensopener in het World Endurance Championship is zaterdagochtend verreden in Sebring. Bent Viscaal komt uit voor het LMP2-team van Prema en wist uiteindelijk als achtste over de streep te komen in de race die over duizend mijlen wordt verreden. Hoewel de Tukker tevreden terugkijkt op zijn eigen stints, moet hij toegeven dat er wellicht een beter resultaat had ingezeten.

Prema zat er hele weekend al goed bij en dat begon al tijdens de vrije trainingen. De bolide met startnummer negen noteerde een derde tijd tijdens de oefensessie, maar de wagen van het zusterteam wist zelfs de eerste plek te bemachtigen. De kwalificatie verliep echter niet helemaal zoals voorspelt. De wagens van Prema kwamen namelijk niet verder dan de achtste en de tiende startplek.

Openingsrace in Sebring

Viscaal werd door het aangewezen om de eerste stint voor zijn rekening te nemen en de 23-jarige Tukker kwam goed weg bij de start. Normaliter is het één van de kwaliteiten van de Nederlander om toe te slaan tijdens de openingsfase, maar Viscaal werd voor de eerste bocht afgesneden en verloor op die manier een plekje. Anderhalf uur later moest Viscaal de wagen overdragen aan zijn teamgenoot Filip Urgan en deed dit vanaf een verdienstelijke vijfde plek. De Roemeense rijder raakte echter een brokstuk op het circuit en daardoor was de wegligging van de bolide niet meer optimaal. Nadat Andrea Caldarelli het stokje van de Roemeen had overgenomen was het aan Viscaal om de laatste stint te rijden. De Tukker zette niet alleen de snelste tijd van alle Prema-coureurs neer, ook wist hij de hoogste topsnelheid van de LMP2-klasse te behalen. Uiteindelijk werd het team als achtste afgevlagd, terwijl het zusterteam de derde plek wist te pakken.

✅ Quickest LMP2 driver at speed trap

✅ Fastest race lap of Prema drivers

✅ 4 stints, 2h48 in car

✅ Sister car on podium

🫠 unlucky asf!



We’ll bounce back, enjoyed the experience at Sebring 👊 pic.twitter.com/BfBB6bbTt2 — Bent Viscaal (@BentViscaal) March 18, 2023

'Tevreden over eigen stints'

"Ik baal ervan, want gezien het tempo van onze collega’s, hadden wij heel ver naar voren kunnen eindigen. Ik ben tevreden over mijn eigen vier stints en ik heb het maximale eruit gehaald en daarnaast is het een leuk gegeven dat ik de snelste raceronde van alle Prema-coureurs heb gereden", zo opent de Tukker. Hoewel Viscaal erkent dat er meer in had gezeten, is hij voor nu tevreden met het geboekte resultaat: "Gezien het tempo dat wij hebben getoond is een achtste plaats geen beloning waar wij dolblij van worden, maar de podiumfinish van de zusterbolide geeft in ieder geval aan dat het qua afstelling wel goed zit", aldus de 23-jarige coureur.

De volgende ronde van het kampioenschap zal zich afspelen op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimão. De zes uur van Portimão zal op zondag 16 april van start gaan.