Voor Sergio Pérez zijn er nog twee raceweekenden waarin hij de leiding van Red Bull Racing kan overtuigen voor een langer verblijf bij het Oostenrijkse team. Op de persconferentie in Qatar wil 'Checo' maar weinig kwijt over zijn contract en stelt hij dat hij keihard met het team aan de slag is gegaan, om een beter gevoel in de RB20 te krijgen.

Hoewel Pérez de afgelopen weken diverse keren naar zijn doorlopend contract heeft gewezen, stelt Helmut Marko dat de aandeelhouders van Red Bull zich na het seizoen gaan mengen over de toekomst van 'Checo' bij het Oostenrijkse team. De mogelijke opvolgers hebben ook al hun motivatie uitgelegd en Liam Lawson en Yuki Tsunoda zien dan ook een doelwit op de rug van de Mexicaan.

Pérez weet wat er van hem wordt verwacht

De commentator van Sky Sports F1, David Croft, stelt de vraag of Pérez een contract heeft als Red Bull Racing-coureur of dat hij een coureur van Red Bull is. Dit laatste zou namelijk suggereren dat Pérez ook naar het zusterteam kan worden gezet. "Ik zit al veertien jaar in deze sport en heb nog nooit publiekelijk over mijn contracten gesproken. Ik weet waar ik sta en ik ga hier niet publiekelijk over praten", zo luidt het antwoord van 'Checo'.

Vooral punten verloren in Europees seizoen

Aan het begin van het jaar kon Pérez nog in het kielzog rijden van teamgenoot Max Verstappen, maar de RB20 werd steeds minder competitief. "Het was een van mijn beste startmomenten van het jaar, alles zag er geweldig uit. Maar zodra we terugkwamen in Europa, sloeg het om. We raakten een beetje verdwaald met de auto, veel weekenden waren te moeilijk. We hebben uiteindelijk veel punten verloren en dit seizoen was erg moeilijk. Maar het is zoals het is, soms gaan dingen niet zoals je wilt", verklaart de Mexicaan.

'Checo' kan niet alles uit de RB20 halen

Het verschil met teamgenoot Verstappen is inmiddels wel erg groot geworden, maar Pérez erkent dat hij op dit moment niet in staat is om het maximale uit de wagen te persen. "Als je niet 100 procent uit de auto kunt halen, is het irrelevant hoe snel de auto is. We werken er hard aan om het te repareren. Uiteindelijk beschikt het team over alle informatie en er is een reden waarom we mijn contract eerder dit jaar hebben verlengd", zo besluit hij.

