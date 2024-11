Jos Verstappen onthult wild feest Max, '2025 laatste seizoen Verstappen bij Red Bull' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is twee dagen na de vierde wereldtitel van Max Verstappen die behaald werd tijdens de Grand Prix van Las Vegas en dus valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over wat er allemaal in de gokstad gebeurd is. Zo hoorden we Jos Verstappen vertellen wat zoonlief allemaal uitgevreten heeft tijdens het feestje in de gokstad. Bovendien wist Robert Doornbos dan weer op zijn beurt te melden dat we mogelijk niet heel veel Red Bull-titels voor Verstappen gaan zien. Volgens de analist rijdt de wereldkampioen volgend seizoen zijn laatste in Oostenrijkse dienst.

Wolff lovend over Verstappen: "Eén van de allergrootsten, en wordt alleen maar groter"

Toto Wolff heeft lovende woorden over Max Verstappen gesproken. Volgens de Mercedes-teambaas was de Nederlander al één van de allergrootsten, maar wordt hij alleen nog maar groter. "Hij is een groot kampioen, dat staat vast", vertelt Toto Wolff na afloop van de Grand Prix van Las Vegas, tegenover Sky Sports. "Hoe zet je het ook alweer? Hij is een waardig kampioen." Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff?

Waarom blijft Red Bull Racing vasthouden aan Pérez?

Wanneer gaat Red Bull Racing afscheid nemen van Sergio Pérez. Het is al merkwaardig dat de Mexicaan überhaupt dit seizoen af mag maken, maar het zou - kijkend naar alleen de performance - toch haast te gek voor woorden zijn als de 34-jarige coureur ook in 2025 nog in een Red Bull zit. Je begint je steeds meer af te vragen wat Sergio Pérez moet doen om ontslagen te worden bij Red Bull Racing. Meer lezen over de opmerkelijke situatie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing?

Coronel reageert op veelbesproken 'wegtrekmoment' na titel Verstappen: "Was niets aan de hand"

Max Verstappen legde afgelopen zondag in Las Vegas beslag op zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1. Tom Coronel was er namens Viaplay bij, en op social media kreeg hij de lachers op de hand met een bijzonder fragment. "Het is allemaal goedgekomen, er is helemaal niks aan de hand", vertelt Coronel. "Het was gewoon gaaf om mee te maken. Ik ben er nu vier keer bij geweest. Het is autosporthistorie in Nederland", zo stelt hij nuchter. Meer lezen over de actie van Tom Coronel en zijn reactie daarop?

Doornbos: 'Geloof me nou: Verstappen zit in 2026 niet meer bij Red Bull'

Max Verstappen is viervoudig wereldkampioen en de Nederlandse coureur gaat volgend jaar voor wereldtitel nummer vijf bij Red Bull, alvorens de reglementen voor de motoren op de schop gaan het jaar erna. Robert Doornbos denkt dat Verstappen na dit seizoen eieren voor zijn geld kiest en de beste motor achterna gaat. "Het zal lastig worden voor Christian om Max aan boord te houden", stelt Doornbos in Crashen In De Keuken. Meer lezen over de uitspraak van Robert Doornbos?

Jos Verstappen over feest Max in Las Vegas: "Ik kan je zeggen, hij heeft niet geslapen"

Max Verstappen pakte zondag zijn vierde wereldtitel na de Grand Prix van Las Vegas en dus was hij meteen op de plek in de wereld waar je zoiets het beste kan gaan vieren. Verstappen nam het er dan ook van en vader Jos Verstappen vertelt hoe bont zijn zoon het heeft gemaakt. "Ik kan je zeggen, hij heeft niet geslapen. Hij heeft tot half elf in de ochtend doorgezakt. Toen heeft hij zijn koffer gepakt en is toen in zijn vliegtuig gestapt en naar Amsterdam gevlogen. Moet kunnen, toch?" Meer lezen over Max Verstappen zijn wilde avonturen in Las Vegas?

