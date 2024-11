Max Verstappen legde afgelopen zondag in Las Vegas beslag op zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1. Tom Coronel was er namens Viaplay bij, en op social media kreeg hij de lachers op de hand met een bijzonder fragment.

Met een vijfde plaats in de Grand Prix van Las Vegas wist Max Vestappen afgelopen zondag zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veilig te stellen. Direct na afloop van de race waagde Viaplay-analist en coureur Tom Coronel een moedige poging om de eerste te zijn die de Nederlander een microfoon onder zijn neus wist te duwen, maar dat pakte anders uit. Een afgevaardigde van de FIA greep Coronel bij zijn arm en trok hem opzij.

Artikel gaat verder onder video

Tom Coronel reageert

GPFans was eerder deze week te gast bij het Coronel Adventure Indoor Klimpark om de presentatie van de nieuwe Dakar-auto van de gebroeders Coronel bij te wonen, toen er met een knipoog toch nog even naar het moment gevraagd werd: "Het is allemaal goedgekomen, er is helemaal niks aan de hand", vertelt Coronel. "Het was gewoon gaaf om mee te maken. Ik ben er nu vier keer bij geweest. Het is autosporthistorie in Nederland. Ik heb tegen mijzelf gezegd: áls er een Nederlander wereldkampioen kan worden, dan wil ik er gewoon bij zijn. Dan maakt het mij niet uit wie het is."

Bekijk het fragment hieronder. Het volledige interview check je binnenkort op het YouTube-kanaal.

