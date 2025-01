Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner doet eigenaar Gene Haas te weinig om wereldkampioen te worden. De Italiaan blikt in gesprek met GPFans terug op zijn tijd bij het Amerikaanse team, waarbij hij de eigenaar er alles aan ziet doen om deel te nemen aan de Formule 1, maar niet genoeg investeert om door te stoten naar de top.

Steiner sloeg met Haas de handen ineen om een Formule 1-team op te richten, dat uiteindelijk in 2016 haar weg naar de startgrid vond. Het team nam het chassis destijds af van Dallara en kocht de overige onderdelen van Ferrari. Die samenwerking is vandaag de dag al minder hecht, want Toyota neemt het technische gedeelte voor haar rekening. Toch worden er hier en daar nog enkele onderdelen uitbesteed en volgens Steiner ligt daar het probleem. Eigenaar Gene Haas houdt nog altijd vast aan die werkwijze en Steiner stelt dan ook dat de eigenaar vooral wil meedoen, maar niet in de sport zit om kampioen te worden.

'Je weet dat je niet kunt winnen'

"In het leven wil ik altijd vooruitgaan en succes hebben. Toen Haas begon, was het een manier om in de Formule 1 te komen, maar daarna moet je verder bouwen", zo wijst Steiner naar het stappenplan. Tijdens de pandemie had het team het zwaar en bleven investeringen uit, maar ook na die periode bleef het stil. "We bleven hetzelfde doen. Voor mij is dat frustrerend, omdat je enorm veel moeite steekt in Formule 1, niet alleen ik, maar het hele team. Het kost net zoveel moeite om zevende of achtste te worden als om eerste of tweede te worden. Misschien zelfs meer. Maar je weet dat je niet kunt winnen, omdat je simpelweg niet de infrastructuur hebt die andere teams wel hebben."

Steiner: 'Denk niet dat hij kampioen wil worden'

Steiner trok overigens wel aan de bel, maar kreeg geen gehoor. "Je probeert een plan te maken en dat te ontwikkelen, maar als de eigenaar niet naar je luistert, wordt het frustrerend. Hij heeft het recht om niet te luisteren, want hij is de eigenaar, niet ik. Maar ik ben geen gelukkig mens als ik gefrustreerd ben. Ik ben niet iemand die genoegen neemt met alleen een baan; ik wil succesvol zijn. Wat ik ook doe, ik wil het zo goed mogelijk doen." Het blijven hangen in het middenveld was dan ook niet waar Steiner genoegen mee nam: "De eigenaar was tevreden met een positie als zesde, zevende, achtste of negende. Na vijf, zes, zeven jaar hetzelfde doen, dacht ik: ik wil meer. Dat gebeurde niet, en dat was mijn frustratie. Maar eerlijk is eerlijk: ik ben niet de eigenaar van het team. Ik denk niet dat hij wereldkampioen wil worden. Hij wil gewoon deelnemen."

Met de kennis van nu, had Steiner destijds anders gehandeld

Wel wijst Steiner naar zijn eigen handelen, dat achteraf misschien wel iets anders had kunnen zijn: "Ik had meer moeite moeten doen om niet alleen het beste uit de situatie te halen, maar ook een stap terug te nemen om later twee stappen vooruit te kunnen zetten. Ik dacht toen dat ik het kon bereiken op mijn manier, maar achteraf zie ik dat het misschien anders had gekund."

