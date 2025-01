Volgens Guenther Steiner kan Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zijn borst natmaken voor het 2025-seizoen. De Italiaan ziet twee nummer één-coureurs bij Ferrari rijden en stelt dat wat wrijving tussen het duo, niet kan worden uitgesloten.

Vanaf 2021 waren het Charles Leclerc en Carlos Sainz die de kleuren van Ferrari verdedigden. Het duo was gewaagd aan elkaar, waarbij de Monegask tijdens de kwalificaties kwam bovendrijven en Sainz juist zijn tactisch vernuft liet zien in een aantal Grands Prix. Vanaf 2025 is Lewis Hamilton de teamgenoot van Leclerc en Steiner verwacht dat dit wat management van teambaas Vasseur vereist.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Steiner eerlijk over line-up Red Bull Racing: "Je moet realistisch zijn"

Druk wordt vol op Hamilton gezet

In een exclusief gesprek met GPFans wijst Steiner naar de druk die op de schouders van Hamilton rust. De Brit is als grote verlosser binnengehaald, maar of hij voor de titels gaat zorgen, is nog maar de vraag. "Als ik de video's en foto's zie, denk ik dat Lewis zich daar wel bewust van is. Iedereen weet hoeveel druk erbij komt kijken. Het is Lewis Hamilton, een zevenvoudig wereldkampioen en een geweldige coureur. Naar Ferrari gaan is een groot verhaal. Maar Lewis kan omgaan met die druk, en Ferrari moet dat ook kunnen", zo stelt Steiner. De Scuderia kende in 2024 nog een wisselvallig seizoen, waarbij de updates niet altijd het gewenste effect gaven. "Ferrari was vorig jaar, vooral aan het eind van het seizoen, heel goed. Als ze sterk beginnen bij de eerste race in Australië, hebben ze een goede kans om weer een wereldkampioenschap naar Italië te brengen. En als dat met Lewis gebeurt, die voor zijn achtste titel gaat (een record), wordt dat geweldig. Natuurlijk is er druk, maar dat is een soort ‘gave’ druk. Hopelijk valt alles op zijn plek."

Het volledige interview met Guenther Steiner zal zondagochtend te zien zijn op ons YouTube-kanaal.

OOK INTERESSANT: 'Ferrari aan de slag gegaan met eerste verbeterpunten van Hamilton'

Wederzijds respect

Steiner ziet daarnaast ook wel dat Hamilton aansluit bij het team van Leclerc: "Ja, dat kan wrijving geven, maar ik denk dat ze in het begin goed zullen samenwerken. Charles kan veel leren van Lewis, die erg ervaren is. Charles is snel, maar mist nog wat ervaring. Hij is slim genoeg om van Lewis te leren. Maar als Charles een kans krijgt om wereldkampioen te worden, zal hij die pakken. Hij gaat niet aan Lewis vragen of hij mag winnen; hij gaat voor zichzelf. Dat is het moment waarop Fred Vasseur, de teambaas, ingrijpt." Daarin verwacht Steiner overigens wel dat Vasseur hiervoor de juiste kwaliteiten heeft. "Fred heeft veel ervaring met coureurs. Hij heeft lange tijd teams in Formule 2 en Formule 3 geleid en kent zowel Lewis als Charles persoonlijk, sinds ze jong waren. Dat helpt hem, want hij weet hoe ze denken en er is wederzijds respect. Fred weet dat het veel werk zal zijn, maar hij heeft ervaring met zulke situaties. In Formule 2 draait het vaak om de prestaties van individuele coureurs, niet om het team als geheel. Fred is daar goed in en zal zijn best doen om alles in goede banen te leiden. Het zal niet makkelijk zijn, maar hij wist waar hij aan begon toen hij Lewis tekende", aldus Steiner.

Gerelateerd