Hoewel er de afgelopen dagen vooral een hosannastemming heerste in Maranello, met de komst van Lewis Hamilton, zijn er toch ook wel hier en daar probleempjes geweest. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat de pedalen van de zevenvoudig kampioen nog niet helemaal op maat waren en dat Hamilton tot twee keer toe bijna in de grindbak belandde, voor het toeziend oog van de Tifosi.

Met Hamilton, langs de zijde van Charles Leclerc, wil Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in 2025 beslag leggen op de twee wereldtitels. Van Hamilton wordt wat verwacht, zo wist hij bij elk team waar hij heeft gezeten, kampioenschappen te pakken. Toch is het nog maar de vraag of Ferrari het materiaal kan leveren om het duo te laten knokken voor de overwinningen. Daarnaast zitten McLaren, Mercedes en Red Bull Racing natuurlijk ook niet stil.

Pedalen moeten nog worden afgesteld

Voor de zevenvoudig kampioen is het nog even wennen aan de Italiaanse bolide, na elf jaar dienstverband bij Mercedes. Woensdag trapte de Brit de SF-23 op de staart tijdens de zogeheten TPC-test (Testing of Previous Car), waardoor Ferrari geen rondetijden hoefde te delen. Wel had Hamilton last van de pedalen, die waren namelijk nog niet op maat. Het zorgde ervoor dat de Brit diverse keren zijn banden blokkeerden en dat hij tot twee maal toe de grindbak moest ontwijken op het circuit in Fiorano. Naar verwachting zal Ferrari in aanloop naar de tweede privétest, op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de problemen van Hamilton verhelpen.

Positie cockpit

Eerder bleek al dat Ferrari aan de slag is gegaan met de zitpositie van Hamilton, iets wat in zijn laatste jaren bij Mercedes juist een kwaaltje was. Zo zat de 40-jarige coureur, in zijn ogen, net iets te dicht tegen de voorwielen aan en daar had Hamilton toch wel moeite mee. Voormalig Mercedes-collega Loïc Serra, die inmiddels ook voor Ferrari werkt, heeft als reactie daarop de cockpit naar voren verplaatst voor de Brit.

