Max Verstappen pakte zondag zijn vierde wereldtitel na de Grand Prix van Las Vegas en dus was hij meteen op de plek in de wereld waar je zoiets het beste kan gaan vieren. Verstappen nam het er dan ook van en vader Jos Verstappen vertelt hoe bont zijn zoon het heeft gemaakt.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de laatste zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Niet geslapen

Natuurlijk een grote geruststelling en ontlading in een jaar waarin er veel op Verstappen en Red Bull afkwam. Het was dus ook niet geheel onlogisch dat we vlak na afloop van het pakken van die titel Verstappen voor diverse camera's zagen verschijnen met een verdiend drankje in de hand. Het was in ieder geval duidelijk dat de Red Bull-rijder de bloemetjes buiten ging zetten en bij Radio 538 onthult vader Jos hoe bont hij het precies gemaakt had: "Ik kan je zeggen, hij heeft niet geslapen. Hij heeft tot half elf in de ochtend doorgezakt. Toen heeft hij zijn koffer gepakt en is toen in zijn vliegtuig gestapt en naar Amsterdam gevlogen. Moet kunnen, toch?"

Even in Amsterdam geland

Vervolgens was het tijd om het vliegtuig te pakken en was er op Schiphol ook even een ontmoeting met zijn trotse vader, die door medische redenen niet aanwezig kon zijn in de gokstad om het feest van dichtbij mee te maken: "Ik heb hem ontmoet. Ik was even in Amsterdam, want hij landde in Amsterdam omdat hij even een paar mensen moest afzetten. Zijn moeder en zijn zus en nog een paar andere mensen zijn in het vliegtuig gestapt. Hij moest benzine hebben en ze zijn doorgevlogen", besluit hij.

