Toto Wolff heeft lovende woorden over Max Verstappen gesproken. Volgens de Mercedes-teambaas was de Nederlander al één van de allergrootsten, maar wordt hij alleen nog maar groter.

Max Verstappen heeft afgelopen zondag in Las Vegas beslag gelegd op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander kwam onder de neonlichten van de stad als vijfde over de streep, één positie voor titelrivaal Lando Norris. De 27-jarige Limburger staat nu in een bijzonder rijtje met die twee andere viervoudig wereldkampioenen: Alain Prost en Sebastian Vettel. Verstappen heeft nu enkel nog Juan Manuel Fangio (vijf), Michael Schumacher (zeven) en Lewis Hamilton (zeven) voor zich staan.

Lovende woorden van Toto Wolff

"Hij is een groot kampioen, dat staat vast", vertelt Toto Wolff na afloop van de Grand Prix van Las Vegas, tegenover Sky Sports. "Hoe zet je het ook alweer? Hij is een waardig kampioen. Dat is hij hoe dan ook absoluut. In het eerste seizoensdeel heeft hij iedereen met gemak naar huis gereden, en in het tweede deel bleef hij belangrijke punten pakken, ondanks dat zijn auto helemaal niet meer zo snel was. Het was al duidelijk dat hij één van de allergrootsten was, maar hij wordt alleen nog maar groter."

