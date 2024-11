Wanneer gaat Red Bull Racing afscheid nemen van Sergio Pérez. Het is al merkwaardig dat de Mexicaan überhaupt dit seizoen af mag maken, maar het zou - kijkend naar alleen de performance - toch haast te gek voor woorden zijn als de 34-jarige coureur ook in 2025 nog in een Red Bull zit.

Je begint je steeds meer af te vragen wat Sergio Pérez moet doen om ontslagen te worden bij Red Bull Racing. De Mexicaan kent opnieuw een draak van een seizoen, maar de Oostenrijkse formatie blijft hem een hand boven het hoofd houden. Pérez staat met 152 punten op de achtste plaats in het klassement, waar Max Verstappen met 403 punten voor de vierde keer op rij het wereldkampioenschap in zijn voordeel heeft beslist.

Financiële voordelen Pérez

Het is geen geheim dat Pérez marketingtechnisch erg interessant is voor Red Bull Racing. Hij is immens populair in Mexico en nabijgelegen landen, en er schijnt wereldwijd zelfs meer merchandise met nummer elf dan nummer één verkocht te worden. Daarnaast zouden zijn sponsoren naar verluidt 30 miljoen euro per seizoen in het laatje brengen voor Red Bull Racing. Hij kost dus niks, behalve het verlies in prijzengeld. Red Bull is inmiddels afgezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Geschat wordt dat het team hier zo'n 20 miljoen euro misloopt, maar er gaan geruchten rond dat ook dat door de sponsoren van Pérez gecompenseerd wordt.

Schrikbarende statistieken

Op financieel gebied is het aanblijven van Pérez dus te verklaren, maar Red Bull Racing moet dit toch zelf niet willen. Het ziet er toch niet uit dat raceweekend na raceweekend de ene coureur in de kop van het veld rijdt, en de ander in één van de beste auto's uit het veld, in de achterhoede aan het aankloten is. Pérez is dit seizoen zes keer in een Red Bull uitgeschakeld in Q1. Dit overkwam Verstappen in de afgelopen acht jaar, vijf keer. Het onderlinge verschil is ronduit bizar.

En dat is niet eens de enige merkwaardige statistiek. Pérez kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas - waar hij zestiende werd - maar liefst acht tienden (!) te kort op Verstappen. Daarmee komt het gemiddelde verschil tussen de twee dit jaar op 0,486 seconde te liggen in de kwalificatie. Dat is het grootste verschil van het hele veld. Ter vergelijking: de door Red Bull-ontslagen Daniel Ricciardo lag gemiddeld 0,190 seconde achter VISA-teammaat Yuki Tsunoda in de kwalificatie.

Pérez staat met zijn 153 punten ruim achter Lewis Hamilton (208 punten) en George Russell (217 punten) in het kampioenschap, in een seizoen waarin Mercedes het vierde team is. Verstappen (403 punten) heeft in zijn eentje bijna net zoveel punten als Mercedes als team (425 punten). Pérez is daarnaast de enige coureur van de vier top teams, die dit jaar - nog - geen race heeft weten te winnen. Met vier podiumplaatsen, heeft hij ook het minste eremetaal van de volledige top acht op mogen halen dit seizoen.

Waarom blijft Red Bull aan Pérez vasthouden?

Ik geloof meteen dat de auto van Red Bull voor iedereen die geen Max Verstappen heet, ontzettend moeilijk te besturen is. De twee voorgangers van Pérez, Pierre Gasly en Alexander Albon, wisten immers ook geen vuist te maken naast Verstappen. Maar zij werden respectievelijk na een half jaar en na anderhalf jaar ontslagen. Dat is immers het hele imago van Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB in de Formule 1: jonge coureurs krijgen vaak snel de kans om te laten zien wat ze waard zijn, maar ben je niet goed genoeg, dan sta je ook zo weer op straat. Dus waarom krijgt Pérez kans na kans?

Het is niet alsof Red Bull geen andere opties heeft. Yuki Tsunoda en Liam Lawson zijn twee uitstekende jonge coureurs. Ook Carlos Sainz was eerder dit seizoen transfervrij op te pikken. Het is ronduit belachelijk dat Sainz volgend jaar in een Williams rijdt, en Pérez in een Red Bull. En het zou me niets verbazen als diezelfde Sainz in een Williams boven Pérez eindigt in het kampioenschap.

