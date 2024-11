Max Verstappen is viervoudig wereldkampioen en de Nederlandse coureur gaat volgend jaar voor wereldtitel nummer vijf bij Red Bull, alvorens de reglementen voor de motoren op de schop gaan het jaar erna. Robert Doornbos denkt dat Verstappen na dit seizoen eieren voor zijn geld kiest en de beste motor achterna gaat.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Lastige taak voor Horner

Vervolgens was het enkele weken later in Las Vegas op het eerste 'matchpoint' meteen raak voor Verstappen, waardoor hij zijn vierde wereldtitel uit zijn loopbaan kon bijschrijven. Na een seizoen met veel spanningen een welkome opsteker voor Red Bull en de Nederlander. Meerdere keren werd er dit jaar gesuggereerd dat Verstappen na dit seizoen zou vertrekken naar de concurrentie van Mercedes, maar dat is dus van de baan. Toch wordt er niet uitgesloten dat Verstappen na volgend seizoen wél zijn biezen pakt met de hoop om richting het team met de sterkste motor te verkassen: "Het zal lastig worden voor Christian om Max aan boord te houden", stelt Doornbos in Crashen In De Keuken.

Verstappen gaat vertrekken

Rob Kamphues stelt dat Verstappen met de vuist op tafel moet slaan voor een betere auto, maar dat is volgens Doornbos niet echt mogelijk: "Wat moet je nog verder ontwikkelen aan de auto? Je kan niet verwachten dat je volgend jaar een heel ander concept auto krijgt? Je kan het vragen", stelt Doornbos. "Geloof me nou: hij zit in 2026 er niet meer", zo vervolgt de analist. Daarbij zou het dus niet om het mechanische mindere pakket van Mercedes gaan, maar zou Verstappen kiezen voor de - zo verwacht men - ijzersterke motor: 'Het maakt niet uit. Hamilton had zeven jaar lang mechanisch en aerodynamisch niet de beste auto. Hij had gewoon een kanon van een motor. Volgens mij heb je dat nodig in 2026."

