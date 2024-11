Het heeft even geduurd, maar de Formule 1 heeft dan eindelijk akkoord gegeven voor de komst van een elfde team, vanaf het 2026-seizoen. General Motors zal vanaf dat moment haar debuut gaan maken met Cadillac en daardoor heeft de sport vanaf dat jaar weer 22 auto's op de startgrid staan. Toch ging dat niet zonder slag of stoot en in deze GPFans Special kijken we naar de lastige weg die het Amerikaanse merk heeft moeten afleggen en wat een extra team voor de sport betekent.

