Het geduld van Yuki Tsunoda begint op te raken. Hij snapt niet hoe hij verder moet bewijzen dat hij er klaar voor is om de teamgenoot van Max Verstappen te worden bij Red Bull Racing. Zelfs de andere VCARB-coureurs 'met de grond gelijkmaken' lijkt niet genoeg.

De Japanner zit alweer in zijn vierde jaar bij het zusterteam van Red Bull. Eerst werd hij gezien als de driftige, scheldende jongeling, maar hij is gauw uitgegroeid tot een solide, puntenscorende coureur. Nyck de Vries en Daniel Ricciardo moesten allebei hun koffers pakken, omdat ze Tsunoda niet konden bijhouden in het klassement en sinds de race in Austin, Texas heeft hij Liam Lawson als ploegmaat. Ondanks de teleurstellende resultaten van Sergio Pérez, heeft Tsunoda nog steeds niet de promotie gemaakt naar het hoofdteam van de energiedrankfabrikant. Hij wordt überhaupt niet overwogen. Wel mag hij bij de eindejaarstest in Abu Dhabi eindelijk zijn Red Bull Racing-debuut maken.

Met de grond gelijkmaken

"Ik heb altijd gezegd dat ik dat zitje verdien", vertelde Tsunoda tegenover de aanwezige media in Las Vegas. "Meer dan dat kan ik niet zeggen. Het is aan hen. Er was een tijd dat ik ongeduldig begon te raken, waarschijnlijk ergens voor de zomerstop. Maar ik heb hier gewoon geen controle over. Het is deel van het leven. Ik moet gewoon blijven doen wat ik doe. Weet je, ik ben hier degene die nog steeds aan het racen is. Elke keer wanneer ze een coureur naast me neerzetten om mij te verslaan, dan maak ik hen met de grond gelijk. Dus dat zal ik blijven doen."

Standaard verhaal bij Red Bull

De 24-jarige uit Sagamihara denkt niet dat hij bezwijkt onder de druk, zoals Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft gesuggereerd. "Het is het standaard verhaaltje in dat team of in de Red Bull-familie. Ik bedoel, natuurlijk was Mexico niet ideaal. De kwalificatie ging zeker slecht en ik hielp mezelf ook niet." Hij crashte op de zaterdag in Q2 en een dag later werd hij bij de start van de baan gekegeld. "Ik had een goede start en als dat was gelukt, had ik waarschijnlijk zevende gelegen na de eerste bocht, of misschien zelfs zesde. Ze snappen beide kanten van het verhaal", aldus Tsunoda.

