'Verstappen-moment was druppel voor ontslag Wittich', F1 reageert op 'scoop' Jack Plooij | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De coureurs en teams zijn na een intensieve triple-header even aan het genieten van twee weekenden welverdiende rust, alvorens we van start gaan met opnieuw een triple-header die leidt naar de finish van het seizoen. Hoewel er dus geen actie op de baan te vinden is, gaat de Formule 1-wereld natuurlijk altijd door. Zo waren er nieuwtjes over het vertrek van Niels Wittich, het bandenfoefje van McLaren en de vermeende scoop van Jack Plooij eerder in het weekend. Daar bleek namelijk niet veel van waar te zijn volgens de FIA.

'Inconsistentie met rode vlaggen in Brazilië was de druppel voor FIA-ontslag Wittich'

Rui Marques neemt vanaf de F1 Grand Prix van Las Vegas het stokje over van Niels Wittich als wedstrijdleider. Wittich is na de race in Brazilië plotseling vertrokken bij de FIA. Naar verluidt hebben de rode vlaggen in de kwalificatie daarmee te maken gehad. Er waren maar liefst vijf rode vlaggen door crashes in de zeiknatte sessie. Toen Lance Stroll in de muur terecht was gekomen, duurde het iets meer dan 50 seconden voordat de sessie werd stilgelegd. Meer lezen over de vermoedelijke reden voor het ontslag van Niels Wittich? Klik hier.

Bandenfoefje McLaren is mogelijk legaal: dit is wat het technisch reglement zegt

Red Bull Racing heeft McLaren beschuldigd van een trucje met het Formule 1-rubber, al heeft bandenfabrikant Pirelli er geen bewijs voor kunnen vinden. Echter, als McLaren wel dit 'foefje' gebruikt, dan zou het niet eens illegaal zijn, zo blijkt uit de technische reglementen die zijn opgesteld door de FIA. "Ik kan niets vreemds zien aan de hand van de gegevens die we hebben", verklaarde Mario Isola, hoofd van Pirelli Motorsport, tegenover Autosport. "Ik heb geen enkel bewijs." Meer lezen over het verhaal over het bandenfoefje van McLaren? Klik hier.

Formule 1 reageert op 'scoop' van Jack Plooij: "Dat is compleet onjuist"

Jack Plooij deelde afgelopen vrijdag bij het Race Café van Ziggo Sport het nieuws dat Stefano Domenicali zal vertrekken als CEO van de Formule 1. De communicatieafdeling van de koningsklasse heeft op de 'scoop' gereageerd en zegt dat er niks van klopt. De 'scoop' van Plooij verspreidde zich als een lopend vuurtje op social media, maar er blijkt niks van waar te zijn. De communicatie-afdeling van de Formule 1 heeft laten weten dat "het verhaal fictie is en compleet onjuist". Meer lezen over het ontkennen van het verhaal van Jack Plooij door de FIA? Klik hier.

Penelope neemt Team Redline vrienden Verstappen onder vuur: "Gekke jongens!"

Max Verstappen is aan het genieten van een aantal weken vrijaf en de drievoudig wereldkampioen is dan ook weer regelmatig in zijn simapparatuur te vinden voor een online livestream. Ook Penelope was van de partij om een hoofdrol op te eisen. Penelope verschijnt plotseling in beeld om de heren toe te spreken via de headset: "Hallo daar, gekke, gekke jongens!", grapt ze in de richting van de Team Redline-mannen. Meer lezen over de actie van Penelope? Klik hier.

Papa Pérez haalt snoeihard uit naar Schumacher: "Je weet niet of hij man of vrouw is"

Antonio Pérez is doorgaans niet vies van de nodige opmerkelijke en opschuddende uitspraken, al lijkt hij het dit keer wel érg bont te maken. De vader van Sergio Pérez heeft het dit keer gemunt op Ralf Schumacher, de man die zei dat de Mexicaan eruit zou liggen bij Red Bull Racing. "Ik weet niet of hij verliefd was op Checo. Snap je dat? Er zijn veel rare dingen aan de hand. Je weet niet meer of hij een journalist, een man of een vrouw is", zo laat hij onder meer vrij opmerkelijk weten. Meer lezen over de bijzondere woorden van Papa Pérez? Klik hier.

