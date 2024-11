Jack Plooij deelde afgelopen vrijdag bij het Race Café van Ziggo Sport het nieuws dat Stefano Domenicali zal vertrekken als CEO van de Formule 1. De communicatieafdeling van de koningsklasse heeft op de 'scoop' gereageerd en zegt dat er niks van klopt.

Domenicali werkt al decennialang in de autosport. Hij werkte in de begin jaren 90 op de financiële afdeling van Ferrari en als racedirecteur op het Autodromo del Mugello. De man uit Imola promoveerde bij Ferrari tot hoofd van het personeel van de sportafdeling en werd vervolgens voor 1997 de teammanager. In 2002 werd hij sportief directeur, voordat hij Jean Todt voor 2008 zou opvolgen als de teambaas van de Scuderia. Domenicali bracht vanaf 2016 vier jaar door als de CEO van Lamborghini. Chase Carey deed voor het F1-seizoen van 2021 een stapje terug en Domenicali nam zijn rol over als CEO van de Formula One Group, die gaat over de commerciële kant van het wereldkampioenschap.

Fictie en onjuist

Plooij vertelde in de uitzending van Ziggo Sport dat het vertrek van Liberty Media-CEO Greg Maffei gevolgen heeft voor de toekomst van Domenicali: "Het heeft ook resultaten voor [Formula One Management], want ook Stefano Domenicali gaat weg. Dan denk je: die doet het hartstikke goed in de Formule 1. Hij blijft wel in huis. Want wat wordt de nieuwe functie van Domenicali? Bizar, had ik nooit aan zien komen: die gaat naar de MotoGP. Dat gaat hij net zo opbouwen als de Formule 1", zo legde de analist en voormalig pitreporter uit. Liberty Media is al eigenaar van F1, maar zal tevens grootaandeelhouder van het wereldkampioenschap voor tweewielers.

De 'scoop' van Plooij verspreidde zich als een lopend vuurtje op social media, maar er blijkt niks van waar te zijn. De communicatie-afdeling van de Formule 1 heeft laten weten dat "het verhaal fictie is en compleet onjuist".

